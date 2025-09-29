Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τέσσερα χρόνια τώρα περνάω στεναχώρια, φτάνει, είπε ο Μαζωνάκης στο The Voice

Ο τραγουδιστής έκανε μία πολύ σύντομη αναφορά στα τελευταία τέσσερα χρόνια της ζωής του, στα οποία όπως δήλωσε περνάει στεναχώριες

Το The Voice έκανε πρεμιέρα με το κοινό στο πλατό να αποθεώνει τους τέσσερις κριτές. Έλενα Παπαρίζου, Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Μάστορας και Γιώργος Μαζωνάκης θα στήσουν τις ομάδες τους διαλέγοντας παίκτες.

Απόψε, στο δεύτερο επεισόδιο του Voice, ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε μία πολύ σύντομη αναφορά στα τελευταία τέσσερα χρόνια της ζωής του, στα οποία όπως δήλωσε περνάει στεναχώριες.

Αφορμή αποτέλεσε μία ατάκα του Πάνου Μουζουράκη, ο οποίος είπε σε διαγωνιζόμενο: «Εμένα μου αρέσει αυτό που είπες, ότι δεν υπάρχει στεναχώρια».

Εκεί ο Γιώργος Μαζωνάκης σχολίασε, αφήνοντας υπονοούμενο για την δικαστική διαμάχη με την οικογένειά του και την πρόσφατη νοσηλεία του σε ψυχιατρική κλινική: «Σε αυτό συμφωνώ, τέσσερα χρόνια τώρα περνάω στεναχώρια. Φτάνει!», είπε.

