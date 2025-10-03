Βασίλης Μπισμπίκης: Πήγε με γλυκά και ζήτησε συγγνώμη στους ιδιοκτήτες των ΙΧ που διέλυσε

Πληροφορίες ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης συνομίλησε με τους ανθρώπους στους οποίους προκάλεσε ζημιές, όταν έπεσε με το αγροτικό του σε οχήματα και μάντρα στη Φιλοθέη μετέδωσαν το Mega και ο Ant1.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής Buongiorno, ο Βασίλης Μπισμπίκης επισκέφθηκε τους κατοίκους την Τετάρτη, όπου και μίλησε μαζί τους, ζητώντας συγγνώμη.

Βασίλης Μπισμπίκης: «Δεν θα την αποσύρω αν δεν αποκατασταθεί πλήρως η ζημιά» λέει κάτοικος της Φιλοθέσης

«Έστω και εκ των υστέρων ήρθε, ζήτησε συγγνώμη, και εμείς δηλώσαμε ότι εκείνο που επιθυμούμε είναι την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών», είπε στην εκπομπή η κάτοικος της Φιλοθέης που είδε την μάντρα της να έχει υποστεί ζημιές.

Ερωτηθείσα αν θα αποσύρει τη μήνυση, απάντησε: «Δεν θα την αποσύρω αν δεν αποκατασταθεί πλήρως η ζημιά. Ήταν συγκαταβατικός είπε ότι ζητά συγγνώμη, ότι μας αναστάτωσε. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε, δεν θα τον κρεμάσουμε στην πλατεία Συντάγματος. Είπαμε ότι θα έπρεπε να έχει αναλάβει τις ευθύνες του νωρίτερα».

Από την πλευρά του, ρεπορτάζ του Πρωινού, ανέφερε ότι πήγε γλυκά και μίλησε τους ανθρώπους, ζητώντας συγγνώμη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Βασίλης Μπισμπίκης τους είπε ότι εάν δεν καλυφθεί κάτι από την ασφαλιστική, θα το πληρώσει ο ίδιος, ενώ τους προσκάλεσε και στο θέατρο.

Πηγή: iefimerida.gr