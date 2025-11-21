Αννίτα Δημητρίου: Η φορολογική αβεβαιότητα πρέπει να λήξει

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η φορολογική αβεβαιότητα πρέπει να λήξει, γιατί επηρεάζει αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα, ανέφερε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, κατά την έναρξη της σύσκεψης του ΔΗΣΥ για τη φορολογική μεταρρύθμιση

Όπως είπε, κατά τη σύσκεψη θα ολοκληρωθεί η λεπτομερής επεξεργασία των σχετικών νομοσχεδίων.

«Αν και η κατάθεσή τους στη Βουλή καθυστέρησε, θεωρούμε ότι η φορολογική αβεβαιότητα πρέπει να λήξει, γιατί επηρεάζει αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα», ανέφερε.

Είπε επίσης ότι το κόμμα αναγνωρίζει την ανάγκη για ένα πιο δίκαιο, πιο διαφανές και σύγχρονο σύστημα, που να ανταποκρίνεται στις διεθνείς αλλαγές και να διορθώνει στρεβλώσεις και αδικίες.

«Θα διορθώσουμε λάθη των νομοσχεδίων που  έχουν προκαλέσει ανησυχίες. Και θα ενισχύσουμε τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά και φοιτητές και την επιχειρηματικότητα», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι χωρίς υπερβολές και λαϊκισμούς, αλλά με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, το κόμμα στοχεύει να καταλήξει σε ένα πλαίσιο που να διαφυλάσσει τη δημοσιονομική σταθερότητα και να ενισχύει την κοινωνική συνοχή.

Πηγή: ΚΥΠΕ

