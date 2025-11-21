Τα «αγκάθια» του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ για την Ουκρανία

Σε συμπληγάδες βρίσκεται ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό του πολέμου. Σε προφανή αμηχανία βρίσκεται από την άλλη πλευρά η Ευρώπη, καθώς είναι προφανές ότι μια κακή συμφωνία μπορεί να θεωρηθεί απειλή για την ευρύτερη ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Η Ουκρανία καλείται να δώσει περιοχές που ελέγχει ακόμη, όπως το Ντονμπάς, ώστε να γίνουν de facto ρωσικά η Κριμαία, το Λουγκάνσκ και το Ντονέτσκ και να τύχουν μάλιστα αμερικανικής αναγνώρισης. Την ίδια στιγμή, τα μέτωπα σε Χερσώνα και Ζαπορίζια θα «παγώσουν» στις σημερινές γραμμές.

Η Ουκρανία καλείται επίσης να «ξεχάσει» την ένταξή της στο ΝΑΤΟ – κάτι που εξοργίζει τους Ευρωπαίους – όπως επίσης και την ανάπτυξη νατοϊκών στρατευμάτων στο έδαφός της, ενώ καλείται να μειώσει σχεδόν στο μισό τον στρατό της.

Όλα αυτά θα γίνουν με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφάλειας, οι οποίες ωστόσο μένουν να διευκρινιστούν σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Τελευταίο αλλά όχι και λιγότερο σημαντικό αγκάθι του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ, είναι αυτό που αφορά τις σχέσεις της Ρωσίας με την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ. Η Ρωσία καλείται με νόμο, να δεσμευτεί με μη επίθεση σε Ευρώπη και Ουκρανία και όπως επισημαίνεται σε άρθρο του σχεδίου, «να μην εισβάλει σε γειτονικές χώρες με αντάλλαγμα την μη επέκταση του ΝΑΤΟ».

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, ένοπλη επίθεση από τη Ρωσία θα θεωρείται επίθεση κατά της διατλαντικής ειρήνης, και τα μέλη του ΝΑΤΟ θα δεσμεύονται σε απάντηση, σε συντονισμό όμως με τις ΗΠΑ, οι οποίες αποτελούν και τον εγγυητή του σχεδίου σε περίπτωση που εφαρμοστεί.

Όσον αφορά τις σχέσεις Ρωσίας – ΝΑΤΟ, το σχέδιο προβλέπει διάλογο ανάμεσα στις δύο πλευρές με την μεσολάβηση των ΗΠΑ.

O Τραμπ έχει δώσει τελεσίγραφο στον Ζελένσκι να απαντήσει μέχρι την Ημέρα των Ευχαριστιών, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου δηλαδή, ειδάλλως θα σταματήσει η στρατιωτική υποστήριξη και η παροχή πληροφοριών.

