«Η ΕΕ θέλει την Τουρκία μέσα στην ευρωπαϊκή άμυνα», λέει Ευρωπαίος αξιωματούχος

Το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση «θέλει την Τουρκία κοντά στην αμυντική αρχιτεκτονική της» στέλνει ο Εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, Νάτσο Σάντσεθ Αμόρ, σε συνέντευξή του στην τουρκική εφημερίδα Οκσιτζέν. Σύμφωνα με την εφημερίδα, εμφανίζεται βέβαιος ότι η συμμετοχή της Άγκυρας στο πρόγραμμα ευρωπαϊκών αμυντικών επενδύσεων SAFE –ύψους 150 δισ. ευρώ– αποτελεί πλέον επιλογή πλειοψηφίας εντός ΕΕ.

Ο Αμόρ στη συνέντευξη υποστηρίζει ότι η στάση των κρατών-μελών έχει μεταβληθεί αισθητά. «Η πλειοψηφία της ΕΕ επιθυμεί τη συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE. Η Τουρκία είναι ήδη μέρος της αμυντικής δομής της Δύσης εδώ και δεκαετίες και θέλουμε να παραμείνει κοντά στην ευρωπαϊκή αμυντική αρχιτεκτονική» λέει.

Αναφέρει ότι η συζήτηση δεν αφορά κάποιο «νέο άνοιγμα» προς την Τουρκία, αλλά την αναγνώριση του υφιστάμενου ρόλου της. «Συμπεριφερόμαστε λες και η Τουρκία προσπαθεί να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Η Τουρκία είναι ήδη μέσα» λέει.

Ο Αμόρ αναφέρεται στην Ελλάδα και την Κύπρο που διατηρούν επιφυλάξεις και λέει ότι «ευελπιστούμε να υπερβούμε τη διστακτικότητά» τους. «Φυσικά κατανοώ τις ανησυχίες τους. Υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν» προσθέτει.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι η Τουρκία θα πρέπει να επιδείξει «ευελιξία» ώστε να απαντήσει στις ενστάσεις των γειτόνων της. «Δεν πρόκειται για μια σχέση στην οποία η Τουρκία μόνο λαμβάνει παροχές. Είναι σχέση αμοιβαίου οφέλους. Αν η Ευρώπη πρόκειται να βοηθήσει την Τουρκία στην άμυνά της, τότε και η Τουρκία οφείλει να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες των γειτόνων της».

Ο Αμόρ αναφέρει ρητά τους παράγοντες που δυσκολεύουν την ευρωπαϊκή στήριξη. Σε σχέση με το ⁠Casus Belli του 1995, ο Εισηγητής χαρακτηρίζει βάσιμες τις ελληνικές ανησυχίες για την απόφαση της Τουρκικής Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης, η οποία «παραμένει σε ισχύ».

Για τους ⁠S-400, λέει ότι η Άγκυρα «συνεχίζει να συνεργάζεται με τις ΗΠΑ» για επίλυση του ζητήματος.

Ως προς την εξωτερική πολιτική, λέει ότι η ευθυγράμμιση της Τουρκίας με τις αποφάσεις ΕΕ βρίσκεται «στο 4%», σύμφωνα με την τελευταία έκθεση.

Παρόλα αυτά, ο Αμόρ θεωρεί ότι τα ζητήματα αυτά μπορούν να μπουν «σε δεύτερη μοίρα», εάν Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία άρουν τα βέτο τους, σύμφωνα με την Οκσιτζέν.

Ο Αμόρ δηλώνει ότι το Βερολίνο έχει υιοθετήσει «πιο πραγματιστική» στάση, τόσο στην πίεση προς Λευκωσία όσο και στον χειρισμό ζητημάτων άμυνας και μετανάστευσης. Παράλληλα, εκφράζει ανησυχία για τη σιωπή Γερμανών αξιωματούχων σε θέματα δημοκρατίας στην Τουρκία. «Με ανησυχεί η σιωπή των Μέρτς και Βάντεφουλ για ζητήματα όπως του Ιμάμογλου και τα δημοκρατικά πρότυπα» λέει.

Πηγή: ΚΥΠΕ