Ξάφρισαν χρυσοχοεία σε Παραλίμνι και Αγία Νάπα - Έφυγαν με λεία ύψους 300 χιλιάδες, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις

Η Αστυνομία διερευνά διαρρήξεις κατοικίας στο Παραλίμνι και χρυσοχοείου στην Αγία Νάπα. Από τα δύο υποστατικά φαίνεται ότι κλάπηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια της διάρρηξης κατοικίας στο Παραλίμνι, κλάπηκε χρηματικό ποσό ύψους 100 χιλιάδων ευρώ.

Η διάρρηξη φαίνεται να πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ημερομηνιών 17 και 18 Ιανουαρίου.

Επιπλέον, σήμερα τα ξημερώματα, γύρω στις 4, λήφθηκε πληροφορία για διάρρηξη σε χρυσοχοείο στην Αγία Νάπα.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, κλάπηκε περιουσία ύψους 200 χιλιάδων ευρώ.