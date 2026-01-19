Βουλευτές «αδειάζουν» τον υπ. Δικαιοσύνης: Δεν εκκρεμεί τίποτα στη Βουλή για την εγκληματικότητα [ηχητικά]

Καμία εκκρεμότητα δεν βρίσκεται ενώπιον της Επιτροπής Νομικών της Βουλής που να αφορά την πάταξη της εγκληματικότητας, ξεκαθάρισαν οι βουλευτές και μέλη της Επιτροπής, Ανδρέας Πασιουρτίδης και Πανίκος Λεωνίδου, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», απαντώντας στις δημόσιες τοποθετήσεις του υπουργού Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, σε δηλώσεις του το περασμένο Σάββατο, μετά το σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς, τσεκούρια και σιδερολοστούς στη λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου, μόλις 100 μέτρα από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας, είχε καλέσει τη Βουλή να δώσει τα «όπλα» που χρειάζεται η Αστυνομία για να πατάξει την εγκληματικότητα.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ και μέλος της Επιτροπής Νομικών, Ανδρέας Πασιουρτίδης, ανέφερε ξεκάθαρα ότι από πλευράς Βουλής δεν εκκρεμεί καμία σχετική νομοθεσία. Όπως σημείωσε, το περιστατικό του Σαββάτου τον ξάφνιασε ως προς την ώρα και το σημείο που έγινε, όχι όμως ως προς το γεγονός ότι το οργανωμένο έγκλημα έχει αποθρασυνθεί. «Δεν έχει κανένα ενδοιασμό, ούτε από ωράρια ούτε από τοποθεσίες, γιατί γνωρίζει ότι στη ζυγαριά του αν θα συλληφθούν ή όχι, το πιθανότερο είναι να μην τιμωρηθούν», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο κάλεσμα του υπουργού προς τη Βουλή, ο κ. Πασιουρτίδης κάλεσε τον κ. Φυτιρή να πει δημόσια τι ακριβώς αναμένει από το Κοινοβούλιο. «Σας λέω ευθαρσώς, δεν υπάρχει τίποτε σε εκκρεμότητα στη Βουλή. Ούτε για τον νόμο των παρακολουθήσεων υπάρχει κάτι ενώπιον μας», τόνισε.

Τη θέση αυτή επιβεβαίωσε και ο βουλευτής του ΔΗΚΟ και μέλος της Επιτροπής Νομικών, Πανίκος Λεωνίδου. Όπως ανέφερε, δεν εκκρεμούν νομοσχέδια που να αφορούν τη δράση της Αστυνομίας ή την εγκληματικότητα. Αυτό που αναμένεται, όπως είπε, είναι η κατάθεση νέων νομοσχεδίων από την Κυβέρνηση, τα οποία είτε δεν έχουν αποσταλεί ακόμη είτε βρίσκονται στο στάδιο επεξεργασίας από τα αρμόδια υπουργεία.

«Η Βουλή δεν μπορεί να γνωρίζει πού βρίσκονται νομοσχέδια, αν δεν έχουν κατατεθεί ενώπιόν της», σημείωσε, αφήνοντας αιχμές ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης ενδεχομένως να μην είχε πλήρη ενημέρωση. Σε σχέση με τον νόμο των παρακολουθήσεων, ο κ. Λεωνίδου υπενθύμισε ότι αυτός έχει ψηφιστεί και εκκρεμούν μόνο οι αναγκαίοι κανονισμοί, κάτι που ίσως εννοούσε το υπουργείο.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, ανέφερε ότι η ανησυχία στη Λάρνακα είναι έντονη, ιδιαίτερα μετά το περιστατικό του περασμένου Σαββάτου, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για πρόβλημα που υφίσταται εδώ και χρόνια. Όπως είπε, έχουν γίνει κάποια βήματα από την Αστυνομία, όμως το ζητούμενο είναι η συνολική αντιμετώπιση από την οργανωμένη πολιτεία.

Ο κ. Αλαμπρίτης σημείωσε ότι επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Επιτροπής Νομικών, Νίκο Τορναρίτη, ο οποίος του ανέφερε πως δεν εκκρεμεί κάτι αυτή τη στιγμή στη Βουλή, αν και αναμένονται νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Τέλος, τόνισε την ανάγκη για ενίσχυση των περιπολιών, ιδιαίτερα σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, οι οποίες, όπως είπε, είναι γνωστές στις Αρχές.

