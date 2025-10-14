Ανακοινώθηκε ο 1ος Cablenet Famagusta Marathon - Protaras 30km Race, «More than a Race»

Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την διεξαγωγή του 1ου Cablenet Famagusta Marathon - Protaras 30km Race, που θα φιλοξενηθεί την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, στον Πρωταρά.

Σε συνέντευξη τύπου, που παραχώρησαν οι διοργανωτές, στο Πολιτιστικό Κέντρο του κατεχόμενου Δήμου Αμμοχώστου στη Δερύνεια, ανακοίνωσαν τις λεπτομέρειες του πρώτου επίσημου αγώνα δρόμου μεγάλων αποστάσεων που θα φιλοξενήσει η ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου.

Ο αγώνας υπό το σύνθημα “More Than a Race”, τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμμοχώστου, συνδιοργανώνεται από το Δήμο Παραλιμνίου – Δερύνειας και με την πολύτιμη συνδρομή της Cablenet.

Εκ μέρους των διοργανωτών ο κ. Πέτρος Κυριάκου, Διευθύνων Σύμβουλος της Game On Marketing, δήλωσε ότι ο Cablenet Famagusta Marathon έρχεται με σκοπό να καταστεί θεσμός για την επαρχία, την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Ο Εμπορικός Διευθυντής της Cablenet κ. Χαράλαμπος Μωυσέως, σημείωσε ότι η εταιρεία επιδιώκει να αφήσει το κοινωνικό της αποτύπωμα στις κοινότητες και τις επαρχίες που δραστηριοποιείται.

Ο Δήμαρχος Παραλιμνίου – Δερύνειας Γιώργος Νικολέττος, αναφέρθηκε και στο συμβολισμό του αγώνα που θα διεξαχθεί λίγες μόνος εκατοντάδες μέτρα μακριά από την κατεχόμενη Αμμόχωστο.

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου κ. Γιάννος Καρούσος, εκ μέρους του Δήμου Αμμοχώστου ο πρόεδρος της Επιτροπής Νεολαίας και Αθλητισμού κ. Ανδρέας Αβραάμ και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού το μέλος του ΔΣ κ. Ανδρέας Παπαλλής.

Το πρόγραμμα, του 1ου Cablenet Famagusta Marathon – Protaras 30km Race, συμπεριλαμβάνει τη βασική διαδρομή του αγώνα απόστασης 30 χιλιομέτρων, τη διαδρομή των 10 χιλιομέτρων, τον εταιρικό αγώνα των 5 χιλιομέτρων, τον αγώνα δρόμου των 5 χιλιομέτρων και τη διαδρομή ενός χιλιομέτρου για παιδία.

Σημείο εκκίνησης και τερματισμού η παγκοσμίου φήμης παραλία του Fig Tree Bay και οι συμμετέχοντες, στο πλαίσιο της ευγενούς άμιλλας, θα έχουν την ευκαιρία να διανύσουν τις πανέμορφες διαδρομές, δίπλα από τη καταγάλανη θάλασσα και τις χρυσές αμμουδιές του Πρωταρά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδρομές, τους όρους συμμετοχής και τα πακέτα εγγραφών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα του αγώνα www.famagustamarathon.com

Οι εγγραφές ανοίγουν την Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2025.