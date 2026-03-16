Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για συγκεντρώσεις κτηνοτρόφων: «Εάν δεν συνεργαστούν το επόμενο μέτρο θα είναι δραστικό»

Απάντηση στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, τις οποίες πραγματοποίησαν το περασμένο Σάββατο οι κτηνοτρόφοι στην περιοχή της Αραδίππου, έδωσαν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, διά της εκπροσώπου Τύπου, Σωτηρίας Γεωργιάδου, η οποία προειδοποιείσαι ότι εάν συνεχιστούν οι συγκεντρώσεις και οι μετακινήσεις με τον τρόπο που γίνονται σήμερα, το επόμενο μέτρο που θα ληφθεί θα είναι πιο δραστικό. «Έχουμε κάθε δικαίωμα, ως αρμόδια αρχή με βάση τη νομοθεσία, να μπούμε μέσα στις φάρμες, να κάνουμε εκείνο που πρέπει, χωρίς καμία αποζημίωση. Μπορούμε να κατάσχουμε ό,τι πρέπει. Με βάση τη νομοθεσία, όταν κινδυνεύει ο ζωικός πληθυσμός. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Είμαστε εδώ για να τους βοηθήσουμε. Δεν θέλουμε να χαθεί η κτηνοτροφία, ούτε θέλουμε να κάνουμε κακό σε κανένα, αλλά πρέπει να συνεργαστούν, έφτασε ο κόμπος στο χτένι».

Τα πιο πάνω λέχθηκαν μετά την επίσημη ανακοίνωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για τρία νέα κρούσματα, σε Δάλι, Γέρι και Ορόκλινη, εξέλιξη πολύ σοβαρή, διότι ανατρέπεται ο στόχος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για συγκράτηση του ιού στην επαρχία Λάρνακας, ενώ συγχρόνως δημιουργούνται δύο νέες μολυσμένες ζώνες των 3 και 10 Km, στο Δάλι και στο Γέρι. Αναμένεται ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες θα προχωρήσουν σε νέες θανατώσεις ζώων, εφαρμόζοντας το πρωτόκολλο της ΕΕ, το οποίο προνοεί μαζικές θανατώσεις σε κάθε μολυσμένη κτηνοτροφική μονάδα και αυστηρούς περιορισμούς στη μετακίνηση ζωντανών ζώων και προϊόντων. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις νέες ζώνες προστασίας, περιλαμβάνονται 196 μονάδες βοοειδών, 570 αιγοπροβάτων και 21 χοιροστάσια.

Οι μετακινήσεις και οι φήμες για το Δάλι

Ειδικότερα, σε δηλώσεις της η κα Γεωργιάδου ανέφερε ότι «στο Γέρι και στο Δάλι, αν δείτε τις επιδημιολογικές διερευνήσεις, ήταν με βάση προηγούμενες μετακινήσεις που ήταν μολυσμένα ή μολύνθηκαν από γειτονικά υποστατικά».

Ερωτηθείσα σχετικά με φήμες που υπήρχαν από την προηγούμενη εβδομάδα για το Δάλι και αν υπήρχε περίπτωση να ήταν επιβεβαιωμένο το κρούσμα από τότε αλλά να μην έγιναν δειγματοληπτικές εξετάσεις, η κ. Γεωργιάδου σημείωσε ότι «φήμες υπάρχουν για όλες τις περιοχές. Αν δείτε τι φήμες που κυκλοφορούν θα νομίζετε ότι είμαστε όλοι σε κατάσταση εγκλεισμού και όλοι μολυσμένοι. Τα αποτελέσματα βγαίνουν, αφού ολοκληρωθούν όλες οι εξετάσεις. Γίνονται αμέσως δειγματοληψίες στη βάση στατιστικού δείγματος, ιχνηλατήσεις ζώων και ενημερώσεις που παίρνουμε από κτηνοτρόφους».

Εξήγησε ότι «αν εντοπίσουμε σήμερα μία μολυσμένη μονάδα, πρέπει να πάμε πίσω κάποιες εβδομάδες για να δούμε που διακινήθηκαν ζώα από την συγκεκριμένα μονάδα, είτε προς σφαγή είτε προς αγοραπωλησία, πριν το πρώτο κρούσμα. Δηλαδή πάμε πίσω αρχές Ιανουαρίου, οι οποίες τότε ήταν νόμιμες».

Η μόναδα στο Γέρι

Σε ό,τι αφορά την προέλευση του ιού στο Γέρι συγκεκριμένα, τόνισε ότι «θα γίνει διερεύνηση και θα διερευνηθούν και οι γύρω μονάδες σε όλη την εμβέλεια των τριών και των δέκα χιλιομέτρων».

Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ολόκληρη την Κύπρο σε καθεστώς περιορισμού

Σχετικά με την ανακοίνωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ολόκληρη την Κύπρο σε καθεστώς περιορισμού, σημείωσε ότι «είμαστε υπόχρεα, ως αρμόδια αρχή, να δίνουμε ενημέρωση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε εβδομαδιαία βάση, δηλαδή τις δειγματοληψίες, τα νέα κρούσματα, το πως προχωρούμε, τι βρίσκουμε και τι κάνουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι ο Ευρωπαίος Επίτροπος Υγείας και όλη η ευρωπαϊκή κοινότητα βλέπουν τι γίνεται στην Κύπρο, τι δείχνουν τα κανάλια, τις αντιδράσεις, είναι ενήμεροι ότι δεν έχουμε θανατώσει όπως έπρεπε στην βάση των προνοιών της νομοθεσίας και με βάση όλα αυτά, δεν είναι προς όφελος μας».

Εξήγησε ότι «για μία μολυσμένη περιοχή, όπως η Λάρνακα, στον κύκλο των τριών και δέκα χιλιομέτρων, απαγορεύονταν να γίνονται εξαγωγές. Οι υπόλοιπες περιοχές μπορούσαν να εξάγουν τα προϊόντα τους. Από τη στιγμή που δεν έγιναν όλα αυτά του έγιναν, όσα σας έλεγα, ότι πρέπει να περιοριστεί ο ιός εκεί, ότι πρέπει να θανατωθούν τα ζώα και ότι πρέπει να καθαρίσει η μολυσμένη περιοχή, ήρθε η Επιτροπή και επέβαλε το καθεστώς σε όλο το νησί, διότι δε διασφαλίζεται κάτι με το να βλέπει το ιικό φορτίο στη Λάρνακα να επιμένει».

«Δεν ξέρω μέχρι πότε θα είναι κατοχυρωμένο το χαλλούμι»

Αυτό που έχει αλλάξει, όπως τόνισε, είναι ότι «δεν επιτρέπονται οι εξαγωγές κρέατος από όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όσον αφορά το χαλλούμι, έχει κατοχυρωθεί από τότε που ήταν το κρούσμα στα κατεχόμενα». Ωστόσο σημείωσε με προβληματισμό ότι «δεν ξέρω μέχρι πότε θα είναι κατοχυρωμένο, έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση».

Εξάλλου σε ερώτηση εάν κινδυνεύει η εξαγωγή χαλλουμιού, η κ. Γεωργιάδου σημείωσε ότι «εάν συνεχίσουμε έτσι, δεν μπορεί κανένας να ξέρει. Ούτε θέλω να κινδυνολογώ, ούτε να λέω πράγματα που δεν ισχύουν αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε να μην φτάσουμε σε τέτοια επίπεδα. Όλα αυτά που γίνονται, ανασκοπούνται και αναθεωρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Δηλαδή τον Μάιο που θα έρθουν να αναθεωρήσουν από την ΕΕ, εάν είμαστε στην ίδια κατάσταση, δεν ξέρω τι κυρώσεις άλλες μπορεί να βάλει η ΕΕ. Λήφθηκαν διαβεβαιώσεις και πολεμήσαμε για να τα καταφέρουμε, όχι μόνο για τις εξαγωγές του χαλλουμιού εντός της ΕΕ, αλλά ανά το παγκόσμιο. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι από την στιγμή που και οι άλλες χώρες βλέπουν μία τέτοια κατάσταση, ίσως να κάνουν και δεύτερες σκέψεις».

«Είναι σαν να διασπείρουμε τον ιό μόνοι μας, οι κτηνοτρόφοι δεν πρέπει να συγκεντρώνονται»

Σε ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις στις θανατώσεις και τους λόγους που η ΕΕ προχώρησε στην συγκεκριμένη απαγόρευση, η κ. Γεωργιάδου τόνισε ότι «δεν τηρήσαμε τις πρόνοιες τις νομοθεσίας. Πηγαίνουμε για θανατώσεις και βρίσκουμε μπλόκα. Το Σαββατοκύριακο προχώρησαν οι θανατώσεις με τη βοήθεια της Αστυνομίας. Είμαστε εδώ για να τους βοηθήσουμε, να τους εξηγήσουμε. Χθες έγιναν κάποιες συγκεντρώσεις κτηνοτρόφων όπου βρεθήκαμε, εξηγήσαμε την απώλεια εισοδήματος, τις αποζημιώσεις, το πώς θα επαναδραστηριοποιηθούν και σε πόσο χρόνο, τις απολυμάνσεις, πώς θα τους βοηθήσει το κράτος με την απώλεια ζώων».

Σημείωσε ότι μπλόκα από κτηνοτρόφους που παρεμπόδισαν τις ενέργειες των λειτουργών των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, υπήρξαν πολλές φορές. «Είδατε τα τελευταία με τη σύναξη του κόσμου, κάτι απαράδεκτο. Είναι σαν να διασπείρουμε τον ιό μόνοι μας. Οι κτηνοτρόφοι δεν πρέπει να συγκεντρώνονται. Υπάρχει μέσα στο διάταγμα το οποίο εκδόθηκε ότι όταν συγκεντρώνονται, πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα βιοασφάλειας. Αντιλαμβάνεστε ότι με το να συγκεντρωνόμαστε έξω από μία μολυσμένη περιοχή, δεν τα τηρούμε, όσο καθαροί και απολυμασμένοι και αν είμαστε». Εδώ σημείωσε ότι έγιναν οι αρμόδιες καταγγελίες στην Αστυνομία.

Τόνισε ότι «έχουμε μία μόλυνση η οποία είναι σαν τον Βεζούβιο, αναβλύζει και έχουμε αντιδράσεις. Το είπαμε από την αρχή ότι είναι ένας ιός πολύ μεταδοτικός, θέλει προσοχή, πρέπει να σταματήσουν οι μετακινήσεις και οι συνευρέσεις και να προχωρήσουμε με την εφαρμογή των προνοιών της νομοθεσίας, αλλιώς κινδυνεύει όλη η κτηνοτροφία. Είπαμε και προχθές ότι σώζουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Άρχισε να καίγεται το δάσος».

Οι αναφορές του «υπουργού γεωργίας» των κατεχομένων

Ερωτηθείσα για τις αναφορές του «υπουργού γεωργίας» των κατεχομένων ότι η νόσος ξεκίνησε από τις ελεύθερες περιοχές, η κ. Γεωργιάδου ανέφερε πως «ουδέν σχόλιο. Αν έχει κάποιες αποδείξεις και τεκμηριώσεις να μας τις φέρει να τις διερευνήσουμε».

Θανατώσεις σε 16 μονάδες μέχρι στιγμής

Μετά τη επίσημη ενημέρωση για τα 3 νέα κρούσματα, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ενημέρωσαν σήμερα ότι «έχουν θανατωθεί μέχρι στιγμής όλα τα ζώα από 16 μολυσμένες μονάδες, ενώ παράλληλα προχωρούν οι διαδικασίες εκτίμησης των ζώων, έτσι ώστε να προχωρήσουν απρόσκοπτα και στις θανατώσεις των υπόλοιπων ζώων».

Στο 76% οι εμβολιασμοί των βοοειδών, στο 42% των αιγοπροβάτων

Σύμφωνα με την κα Γεωργιάδου, οι εμβολιασμοί έχουν φτάσει παγκύπρια σε επίπεδο 76% και άνω για τα βοοειδή και 42% και άνω για τα αιγοπρόβατα. Πρόσθεσε ότι το εμβόλιο των χοίρων έχει ήδη παραγγελθεί και παράγεται. Σημείωσε ότι αναμένεται να φτάσουν οι δόσεις στην Κύπρο εντός Μαρτίου – αρχές Απριλίου.

Συνδράμουν 4 κτηνίατροι από τη Σλοβακία

Από την Κυριακή βρίσκονται στην Κύπρο τέσσερις κτηνίατροι από τη Σλοβακία, για να συνδράμουν στις δειγματοληψίες και τους εμβολιασμούς. Σήμερα έτυχαν υποδοχής στις Κτηνιατρικές Υπηρεσιες, όπου έγινε ανταλλαγή απόψεων για την ασθένεια. Μάλιστα έδωσαν πληροφόρηση για το πώς έτυχε χειρισμού το θέμα το 2025 στη χώρα τους.

Για το σενάριο εξάπλωσης του ιού σε άλλες περιοχές

Ερωτηθείσα εάν η εξάπλωση της νόσου μπορεί να φτάσει σε άλλες περιοχές, παγκύπρια, η κ. Γεωργιάδου σημείωσε ότι «δεν θα το έλεγα. Θέλω να είμαι πολύ πιο θετική διότι τα αποτελέσματα από τις άλλες επαρχίες μέχρι σήμερα είναι αρνητικά. Θα προσέξετε ότι είναι γειτνιάζουσες οι περιοχές, εάν δείτε τον χάρτη με το πώς εξαπλώνεται ο ιός και ελπίζουμε να μείνει εδώ. Έχει να κάνει με τις μετακινήσεις και των ανθρώπων και των ζώων. Συνιστούμε ψυχραιμία και συνεργασία».

Για το εάν υπήρξαν περιπτώσεις κτηνοτρόφων, οι οποίοι, αν και αντέδρασαν αρχικά στις θανατώσεις, στο τέλος δέχθηκαν, είπε ότι «ναι υπήρχαν, υπήρξαν και περιπτώσεις που οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι μας είπαν να τα θανατώσουμε».