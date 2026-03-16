Έρχιουρμαν: «Δεν μπορείς να βρεις τη θάλασσα στον νότο λόγω των εξοπλισμών»

Έχει αρχίσει η έκδοση αδειών κυκλοφορίας για αυτοκίνητα από τα κατεχόμενα με αριθμούς εγγραφής του ψευδοκράτους στο οδόφραγμα της Ζώδιας εδώ και περίπου 15 ημέρες, δήλωσε ο Τουφάν Έρχιουρμαν, λέγοντας ότι στο οδόφραγμα της Δερύνειας δεν έχει ακόμη αρχίσει λόγω έλλειψης προσωπικού, όπως ενημερώθηκαν από τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Να σημειωθεί ότι το θέμα της αύξησης των σημείων διέλευσης όπου θα εκδίδονται άδειες κυκλοφορίας από την Κυπριακή Δημοκρατία είχε τεθεί από τον κ. Έρχιουρμαν στις 11 Δεκεμβρίου πέρυσι, κατά την τριμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ.

Μιλώντας στη διαδικτυακή εκπομπή «Μακιγιάζ» με τον Αλί Μπατουράϊ στην ιστοσελίδα Χαμπέρ Κίπρις, ο Τ/κ ηγέτης αναφέρθηκε και στην επίσκεψη του ΓΓ του ΟΗΕ στην Άγκυρα. Είπε ότι η βράβευσή του κ. Γκουτέρες (με το βραβείο ειρήνης Ατατούρκ) ήταν προγραμματισμένη, ενώ για τη συνάντησή του ΓΓ του ΟΗΕ με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν είπε πως δεν πρέππει να αποδίδεται υπερβολική σημασία. Ωστόσο, πρόσθεσε, το ενδιαφέρον των ΗΕ για το Κυπριακό συνεχίζεται. «Όπως φαίνεται στη δήλωση του κ. Γκουτέρες, υπάρχει διπλωματική δραστηριότητα. Δεν είναι όπως η κατάσταση πριν από τις εκλογές μας. Στην πραγματικότητα, αν δεν είχε προκύψει εμπόλεμη κατάσταση, αυτή η δραστηριότητα θα μπορούσε να είχε επιταχυνθεί ακόμη περισσότερο», πρόσθεσε.

Οι διαπραγματευτές, ανέφερε, συνεχίζουν να συναντώνται εβδομαδιαίως και οι συνομιλίες δεν έχουν διακοπεί.

Αναφερόμενος στην προσδοκία μιας «γρήγορης επίλυσης του Κυπριακού» είπε ότι αυτή η προσέγγιση είναι μη ρεαλιστική. Σημείωσε ότι έχουν περάσει εννέα χρόνια από το Κραν Μοντανά. «Το να περιμένουμε ότι όλα θα μπουν ξαφνικά στη θέση τους σε 4 μήνες μπορεί να σημαίνει ότι δεν κατανοούμε πολύ καλά τη λογική της διπλωματίας και των διαπραγματευτικών διαδικασιών», πρόσθεσε.

Αυτές οι διαδικασίες, ανέφερε, απαιτούν χρόνο.

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι οι στρατιωτικές συμφωνίες που έχει συνάψει η Κυπριακή Δημοκρατία με διάφορες χώρες τα τελευταία χρόνια ενέχουν σοβαρούς κινδύνους, αναφέροντας ότι αυτό είχε πει και πριν τρία χρόνια. «Κοιτάς τον χάρτη και δεν μπορείς να βρεις πια τη θάλασσα στον νότο λόγω όλων αυτών εξοπλισμών», υποστήριξε.

Οι στρατιωτικές συνεργασίες με χώρες όπως τη Γαλλία, την Ισπανία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και την Ελλάδα καθιστούν την περιοχή ακόμη πιο ευαίσθητη, υποστήριξε περαιτέρω.

Σε παρατήρηση ότι χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα για την ε/κ πλευρά, ο κ. Έρχιουρμαν απάντησε ότι χρησιμοποιεί τη γλώσσα της ειρήνης, «αλλά θα χρησιμοποιήσω και τη γλώσσα της λογικής. Επειδή χρειαζόμαστε λογική τώρα».

Ανάφερε επίσης ότι άλλοι κύκλοι θέλουν πιο σκληρές δηλώσεις από τον ίδιο. Ούτε αυτό είναι η σωστή προσέγγιση, πρόσθεσε. «Πρέπει πάντα να επικοινωνεί κανείς φωνάζοντας;». Το να μιλάει κανείς δυνατά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ακούγεται περισσότερο, είπε. «Αυτός που φωνάζει πιο δυνατά στην πραγματικότητα ξέρει τα λιγότερα. Καθώς η φωνή γίνεται πιο δυνατή, λιγότεροι άνθρωποι σε ακούν και αυτό που λες δεν ακούγεται».

Ερωτηθείς για το θέμα των παιδιών μεικτών γάμων και την απόκτηση της υπηκοότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διεθνείς προσπάθειες και πρέπει να ενημερώσουν για το ζήτημα τη διεθνή κοινή γνώμη περισσότερο, «επειδή πρόκειται για ένα θέμα για το οποίο έχουμε 100% δίκιο». Υπενθύμισε ότι ενώπιον του ΕΔΑΔ βρίσκονται τέτοιες υποθέσεις, αλλά – είπε - θα ήταν λανθασμένο να κάνουν εικασίες για το αποτέλεσμα.

Υπενθύμισε επίσης ότι το ζήτημα αυτό έχει τεθεί και στους μηχανισμούς Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών.

Κληθείς να σχολιάσει την αναφορά του «υπουργού μεταφορών», Ερχάν Αρικλί πως η απόφασή του να παραπέμψει το «πρωτόκολλο» για το έργο των οπτικών ινών ήταν επιβλαβής για τις σχέσεις με την Τουρκία, ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι η Τουρκία δεν ασχολείται με τέτοια πράγματα και μίλησε για «μια διαστρεβλωμένη, κακογραμμένη εικόνα της Δημοκρατίας της Τουρκίας» που κάποιοι θέλουν να δημιουργήσουν στην κοινή γνώμη.

«Όλοι χρειάζονται σοβαρότητα. Ειδικά εκείνοι που λένε συνεχώς ‘κράτος, κράτος, κράτος’ σε αυτή τη χώρα, είναι αυτοί που θα έπρεπε να εκτιμούν περισσότερο τη σοβαρότητα του κράτους», ανέφερε.

Πηγή ΚΥΠΕ