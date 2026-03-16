Ακυβέρνητο στη Μεσόγειο το κατεστραμμένο ρωσικό δεξαμενόπλοιο με χιλιάδες τόνους LNG: Πλησιάζει τις ακτές της Μάλτας (βίντεο)

Το δεξαμενόπλοιο, Arctic Metagaz, το οποίο μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) με ρωσική σημαία και στις 4 Μαρτίου υπέστη σοβαρές ζημιές, εξακολουθεί να πλέει στη Μεσόγειο Θάλασσα και ενδέχεται να πλησιάσει τη Μάλτα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του france24, το ημιβυθισμένο σκάφος μήκους 277 μέτρων βρίσκεται αυτή τη στιγμή κοντά στο ιταλικό νησί Λινόσα και κινείται χωρίς πλήρωμα, παρασυρόμενο από τα θαλάσσια ρεύματα.

Το μεσημέρι της Κυριακής (15/3) βρισκόταν 50 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Μάλτας.

Οι αρχές της Μάλτας προετοιμάζουν ήδη σχέδιο αντιμετώπισης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καθώς μέσα στο πλοίο παραμένουν χιλιάδες τόνοι φυσικού αερίου.

A damaged Russian LNG tanker is drifting in the Mediterranean Sea



The damaged tanker Arctic Metagaz, which was carrying liquefied gas, is drifting in the Mediterranean and may approach Malta. The 277-meter vessel is currently near the Italian island of Linosa and is moving… pic.twitter.com/IIh4PVb9CN — Visegrád 24 (@visegrad24) March 16, 2026

Το κατεστραμμένο σκάφος θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή για άλλα πλοία και το περιβάλλον.

Αεροπορικά πλάνα του AFP αποτυπώνουν το πλοίο να έχει γείρει προς τη μία πλευρά, με αρκετά τμήματα του να έχουν σκουριάσει και να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από τη φωτιά, καθώς και δύο τρύπες σε κάθε πλευρά στο μέσο του σκάφους.

Το δεξαμενόπλοιο άνοιξε στα δύο ανοικτά των ακτών της Λιβύης

Υπενθυμίζεται ότι το δεξαμενόπλοιο υπέστη σημαντικές ζημιές μετά από έκρηξη στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τις λιβυκές αρχές, η Μόσχα κατηγορεί την Ουκρανία ότι επιτέθηκε με drone στο συγκεκριμένο πλοίο ανάμεσα στη Μάλτα και τη Λιβύη.

Τα 30 μέλη του πληρώματος εντοπίστηκαν σώα και αβλαβή, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Μεταφορών.

Η πυρκαγιά ενδέχεται να προκλήθηκε από επίθεση θαλάσσιου drone της Ουκρανίας, αν και κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Όπως αναφέρει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS το δεξαμενόπλοιο Arctic Metagas δέχθηκε επίθεση από ουκρανικά θαλάσσια drones.

Το πλοίο αναχώρησε από το ρωσικό λιμάνι του Μούρμανσκ και δέχτηκε επίθεση από θαλάσσια drone που εκτοξεύθηκαν από τις ακτές της Λιβύης.

Το πλοίο αυτό είναι πιθανό να ανήκει στη λεγόμενη «σκιά του στόλου» της Ρωσίας, που αποτελείται από πλοία, τα οποία βασίζονται σε αδιαφανή ιδιοκτησία, σημαίες ευκαιρίας και παράτυπες πρακτικές ναυτιλίας για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου παρά τις δυτικές περιορισμούς.

Πηγή: protothema.gr