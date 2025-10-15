Οι Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Αλ Πατσίνο πρωταγωνιστούν στην καμπάνια ιταλικού οίκου μόδας

Δεν συμβαίνει συχνά να εμφανίζονται μαζί δύο από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς του κινηματογράφου.

Στην καινούρια καμπάνια του ιταλικού οίκου Moncler: «Warmer Together» όμως οι Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Αλ Πατσίνο συμπρωταγωνιστούν.

Επίσημα είναι η πρώτη τους κοινή καμπάνια και η χημεία του Ντε Νίρο και του Πατσίνο είναι εμφανής, καθώς η φιλία τους που διαρκεί μια ζωή ακτινοβολεί στην οθόνη τόσο στις φωτογραφίες όσο και στις διαφημιστικές ταινίες μικρού μήκους που έχουν δημιουργηθεί.

Στις τάξεις των Φράνσις Φορντ Κόπολα, Μάικλ Μαν και Μάρτιν Σκορσέζε - σκηνοθέτες ταινιών που είχαν την σπάνια τιμή να σκηνοθετήσουν το δίδυμο Ντε Νίρο-Πατσίνο σε φιλμ - εντάσσεται ο Platon, Βρετανός φωτογράφος που είναι περισσότερο γνωστός για τα εμβληματικά και καθοριστικά για την εποχή πορτρέτα παγκόσμιων ηγετών.

Οι φωτογραφίες που δημιουργήθηκαν στο στούντιό του στη Νέα Υόρκη δείχνουν τον Μπομπ και τον Αλ να είναι θερμοί μαζί μπροστά στην κάμερα, όπως ποτέ ξανά. Το αποτέλεσμα των εντυπωσιακών μονόχρωμων πορτρέτων που συνοδεύονται από μια σειρά ταινιών μικρού μήκους, περιγράφεται από τον Moncler ως «κινηματογραφική έκφραση φιλίας, σύνδεσης και ανθρώπινης ζεστασιάς» μεταξύ «δύο φίλων μιας ζωής».

«Η φιλία είναι το καλύτερο πράγμα που μπορείς να έχεις. Οι φίλοι είναι άνθρωποι με τους οποίους μοιράζεσαι τον ίδιο κόσμο. Υπάρχει μια έμφυτη εμπιστοσύνη. Και μια κατανόηση της ζωής» αναφέρει ο Αλ Πατσίνο.

Οι δύο ηθοποιοί πρωταγωνίστησαν μαζί στις ταινίες The Godfather Part II (1974), Heat (1995), Righteous Kill (2008) και The Irishman (2019).

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ