Η Κατρίνα Τσάνταλη παρουσιάζει το βιβλίο «Το μικρό κοτοπουλάκι», σε ένα απόγευμα γεμάτο αγάπη και έμπνευση

Ο Σύνδεσμος Μωρά Θαύματα φιλοξενεί τη γνωστή Ελληνίδα συγγραφέα παιδικών βιβλίων, Κατρίνα Τσάνταλη.

Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα «10 χρόνια Μωρά Θαύματα» και με στόχο την επιμόρφωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για το σημαντικό κοινωνικό ζήτημα της προωρότητας, η Κατρίνα Τσάνταλη θα μοιραστεί με τα παιδιά τη μαγεία του παραμυθιού «Το μικρό κοτοπουλάκι», το οποίο είναι αφιερωμένο στα πρόωρα μωρά.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 1η Νοεμβρίου, από τις 3 μέχρι τις 6, στο Δημαρχείο Στροβόλου. Μικροί και μεγάλοι θα απολαύσουν ένα απόγευμα γεμάτο αγάπη, γνώση και έμπνευση, που θα περιλαμβάνει παρουσίαση του βιβλίου από τη συγγραφέα, μικρή θεατρική απόδοση του βιβλίου, τραγούδια από παιδιά του Ανοικτού Σχολείου του Δήμου Στροβόλου, δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά, αλλά και ενημέρωση σχετικά με τη σημασία της υποστήριξης των πρόωρων μωρών και των οικογενειών τους.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Στροβόλου.