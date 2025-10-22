Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Buzzlife

Η Κατρίνα Τσάνταλη παρουσιάζει το βιβλίο «Το μικρό κοτοπουλάκι», σε ένα απόγευμα γεμάτο αγάπη και έμπνευση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Header Image

Ο Σύνδεσμος Μωρά Θαύματα φιλοξενεί τη γνωστή Ελληνίδα συγγραφέα παιδικών βιβλίων, Κατρίνα Τσάνταλη. 

Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα «10χρόνιαΜωράΘαύματα» και με στόχο την επιμόρφωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για το σημαντικό κοινωνικό ζήτημα της προωρότητας, η Κατρίνα Τσάνταλη θα μοιραστεί με τα παιδιά τη μαγεία του παραμυθιού «Το μικρό κοτοπουλάκι», το οποίο είναι αφιερωμένο στα πρόωρα μωρά.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 1η Νοεμβρίου, από τις 3 μέχρι τις 6, στο Δημαρχείο Στροβόλου. Μικροί και μεγάλοι θα απολαύσουν ένα απόγευμα γεμάτο αγάπη, γνώση και έμπνευση, που θα περιλαμβάνει παρουσίαση του βιβλίου από τη συγγραφέα, μικρή θεατρική απόδοση του βιβλίου, τραγούδια από παιδιά του Ανοικτού Σχολείου του Δήμου Στροβόλου, δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά, αλλά και ενημέρωση σχετικά με τη σημασία της υποστήριξης των πρόωρων μωρών και των οικογενειών τους.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Στροβόλου.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα