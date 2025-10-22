Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Χαρτσιώτης για λαμπρατζιές: Ελπίζουμε να εφαρμοστεί μέχρι το επόμενο Πάσχα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Αρχιεπισκοπή με επιστολή της στήριξε το νομοσχέδιο για το κυπριακό έθιμο.

Το νομοσχέδιο για τις λαμπρατζιές θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια εντός 15 ημερών, αφού εξετάστηκε σε κατ’ άρθρον συζήτηση την Τετάρτη στην Επιτροπή Νομικών.

Με επιστολή που έστειλε στην Επιτροπή Νομικών ο Διευθυντής του Γραφείου του Αρχιεπισκόπου, είπε ότι ο Αρχιεπίσκοπος συμφωνεί με το νομοσχέδιο.

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της κατ’ άρθρον συζήτησης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Μάριος Χαρτσιώτης, ο οποίος συμμετείχε στη συζήτηση, είπε ότι «επιτέλους, μετά από πολλές δυσκολίες και προβληματισμούς οδηγείται στην Ολομέλεια» το νομοσχέδιο για τις λαμπρατζιές.

Πρόσθεσε ότι «ευελπιστώ ότι θα τύχει της ψήφισης της πλειοψηφίας του Κοινοβουλίου, ώστε να εφαρμοστεί από το αμέσως επόμενο Πάσχα το 2026».

Σε δηλώσεις του ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Γεωργίου, είπε ότι «υπάρχει θετική κατάληξη. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου συμφωνεί με το προτεινόμενο νομοσχέδιο και δεν φέρει καμία ένσταση και χωρίς αστερίσκους ή οποιεσδήποτε υποσημειώσεις. Καλώς εχόντων των πραγμάτων σε 15 μέρες θα οδηγηθεί ενώπιον της Ολομέλειας για ψήφιση».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣΜάριος ΧαρτσιώτηςλαμπρατζιέςΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΚΩΝΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα