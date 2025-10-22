Χαρτσιώτης για λαμπρατζιές: Ελπίζουμε να εφαρμοστεί μέχρι το επόμενο Πάσχα

Το νομοσχέδιο για τις λαμπρατζιές θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια εντός 15 ημερών, αφού εξετάστηκε σε κατ’ άρθρον συζήτηση την Τετάρτη στην Επιτροπή Νομικών.

Με επιστολή που έστειλε στην Επιτροπή Νομικών ο Διευθυντής του Γραφείου του Αρχιεπισκόπου, είπε ότι ο Αρχιεπίσκοπος συμφωνεί με το νομοσχέδιο.

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της κατ’ άρθρον συζήτησης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Μάριος Χαρτσιώτης, ο οποίος συμμετείχε στη συζήτηση, είπε ότι «επιτέλους, μετά από πολλές δυσκολίες και προβληματισμούς οδηγείται στην Ολομέλεια» το νομοσχέδιο για τις λαμπρατζιές.

Πρόσθεσε ότι «ευελπιστώ ότι θα τύχει της ψήφισης της πλειοψηφίας του Κοινοβουλίου, ώστε να εφαρμοστεί από το αμέσως επόμενο Πάσχα το 2026».

Σε δηλώσεις του ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Γεωργίου, είπε ότι «υπάρχει θετική κατάληξη. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου συμφωνεί με το προτεινόμενο νομοσχέδιο και δεν φέρει καμία ένσταση και χωρίς αστερίσκους ή οποιεσδήποτε υποσημειώσεις. Καλώς εχόντων των πραγμάτων σε 15 μέρες θα οδηγηθεί ενώπιον της Ολομέλειας για ψήφιση».

