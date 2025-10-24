Έρευνα στις ΗΠΑ: H Gen Z αγαπά το σινεμά και τα κινούμενα σχέδια

Την ετήσια έκθεσή του με τίτλο «Έφηβοι & Οθόνες» δημοσίευσε το Κέντρο Ακαδημαϊκών και Αφηγητών του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (UCLA) με ευρήματα και πληροφορίες για τις προτιμήσεις των νεαρών καταναλωτών μέσων ενημέρωσης στις ΗΠΑ.

Η Γενιά Ζ (Gen Z) δείχνει μια ξεχωριστή προτίμηση στα κινούμενα σχέδια, σύμφωνα με την έκθεση. Το ποσοστό των εφήβων που προτιμούν περιεχόμενο animation έναντι της ζωντανής δράσης αυξήθηκε από 42% πέρυσι σε 48,5% φέτος. Και δεν είναι μόνο οι νεότεροι έφηβοι. Σχεδόν το 48% των ερωτηθέντων ηλικίας 19-24 ετών προτιμούν επίσης τα κινούμενα σχέδια, σύμφωνα με το Variety.

Επιπλέον, το είδος περιεχομένου που επιλέγουν να παρακολουθήσουν οι ερωτηθέντες με τους φίλους τους είναι οι ταινίες και ακολουθούν τα βιντεοπαιχνίδια και οι συναυλίες. Οι έφηβοι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δήλωσαν ότι το να πάνε να δουν μία νέα ταινία στους κινηματογράφους είναι κορυφαία δραστηριότητα του Σαββατοκύριακου(αν το κόστος δεν είναι εμπόδιο).

Η σχέση με τα παραδοσιακά μέσα

Oι νέοι εξακολουθούν να θέλουν να πηγαίνουν σινεμά, να μοιράζονται την κοινή εμπειρία με τους φίλους τους και να συζητούν για όσα παρακολούθησαν. Συνεπώς, το 57% των ερωτηθέντων λένε ότι παρακολουθούν παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης (δηλαδή ταινίες και τηλεοπτικές σειρές) περισσότερο από ό,τι υποθέτουν οι παλαιότερες γενιές.

Αλλά τις παρακολουθούν αλλού: Σχεδόν το 80% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι μερικές φορές, τις περισσότερες φορές ή πάντα παρακολουθούν τηλεοπτικές σειρές και ταινίες στο YouTube ή το TikTok αντί για την τηλεόραση ή τους κινηματογράφους.

Η φιλία στο επίκεντρο

Η έμφαση στη φιλία και τις κοινές εμπειρίες επεκτείνεται και στις αφηγηματικές προτιμήσεις των ερωτηθέντων. Το 32% δήλωσε ότι θέλει περισσότερο να παρακολουθεί ιστορίες στην οθόνη με τις οποίες σχετίζεται, και όχι ιστορίες φαντασίας. Θέλουν περισσότερο να παρακολουθούν ιστορίες για «ανθρώπους με ζωές σαν τη δική τους», όπως φαίνεται από τις απαντήσεις.

Η ομάδα 14-24 ετών έδειξε επίσης σημαντικές προτιμήσεις σε ιστορίες σχετικές με φιλίες. Συγκεκριμένα, το 59,7% δήλωσε ότι «θέλει να παρακολουθεί περισσότερο περιεχόμενο στο οποίο οι κεντρικές σχέσεις είναι οι φιλίες», το 54,1% δήλωσε ότι θέλει να βλέπει «απεικονίσεις χαρακτήρων που δεν ενδιαφέρονται για ρομαντικές σχέσεις εκείνη τη στιγμή», το 54,9% απαντά ότι προτιμά περισσότερες «φιλίες διαφορετικών φύλων» στην οθόνη και το 49% δήλωσε ότι επιθυμεί να παρακολοθεί ιστορίες για «φιλίες ίδιου φύλου». Στις ιστορίες για φιλίες στην οθόνη, οι ερωτηθέντες θέλουν επίσης να βλέπουν «υγιή επίλυση συγκρούσεων».

Οι ερωτικές σχέσεις κατατάσσονται στην τρίτη από το τέλος σειρά σε λίστα με τα θέματα που οι νέοι θέλουν να βλέπουν να εξερευνώνται στην οθόνη. Το 60,9% δήλωσε ότι προτιμά να παρακολουθεί τις ρομαντικές σχέσεις να απεικονίζονται «περισσότερο για τη φιλία μεταξύ του ζευγαριού παρά για το σεξ». Το 48,4% δήλωσε ότι υπάρχει «πάρα πολύ σεξ και σεξουαλικό περιεχόμενο στην τηλεόραση και τις ταινίες».

Ενδεικτικό είναι ότι στις κορυφαίες απαντήσεις στο ερώτημα «ποια είναι η αγαπημένη σας σειρά ή ταινία;" περιλαμβάνονται "Stranger Things", "Wednesday", "SpongeBob SquarePants" και "Spider-Man".

Τα ευρήματα της μελέτης

Συμπερασματικά η μελέτη δείχνει ότι οι νέοι θέλουν να πηγαίνουν στα σινεμά, εξακολουθούν να παρακολουθούν ταινίες και τηλεοπτικές σειρές και είναι πρόθυμοι να συζητήσουν τα πράγματα που παρακολουθούν με τους φίλους τους.

Η μελέτη διεξήχθη έρευνα σε 1.500 Αμερικανούς ηλικίας μεταξύ 10 και 24 ετών σχετικά με τις συνήθειες και τις προτιμήσεις τους στην κατανάλωση μέσων ενημέρωσης. Οι απαντήσεις συλλέχθηκαν μεταξύ 13 και 25 Αυγούστου.

cnn.gr