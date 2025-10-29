Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Eurovision 2026: Η Evangelia επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της στον εθνικό τελικό (βίντεο)

«Έχω το τραγούδι μου», είπε λίγο αφότου ολοκλήρωσε την ηχογράφηση στη Νέα Υόρκη

Η Evangelia διεκδικεί ξανά τη συμμετοχή της στην Eurovision και έχει βρει -όπως είπε- το τραγούδι της.

Με ένα βίντεο που ανήρτησε από τη Νέα Υόρκη, λίγο αφότου ολοκλήρωσε την ηχογράφηση, η τραγουδίστρια που προσπάθησε πέρυσι να κερδίσει τον εθνικό τελικό και να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision, επιβεβαίωσε πως επιστρέφει.

Αν και είχε δηλώσει ότι δεν ήταν σίγουρη, εάν θα στείλει φέτος τραγούδι, η Evangelia επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της.

«Έχω το τραγούδι μου», είπε απευθυνόμενη στους ακολούθους της στο Instagram.

Eurovision 2026: Ποια ονόματα έχουν ακουστεί για την ελληνική αποστολή;

Η προθεσμία για την υποβολή συμμετοχής στην ΕΡΤ ολοκληρώνεται στις 2 Νοεμβρίου. Πόσα όμως τραγούδια έχουν υποβληθεί; Πληροφορίες του Eurovisionfun, μεταφέρουν, ότι έχουν κατατεθεί περίπου 70 τραγούδια.

Πρόσφατα, η εκπομπή «Buongiorno» στο Mega, ανέφερε κάποια από τα ονόματα που αναμένεται εντός των επόμενων ημερών, να καταθέσουν το τραγούδι τους για τον εθνικό τελικό της Ελλάδας.

Marseaux, ο Good Job Nicky, η Joanne, η Mikay, ο Claydee, η Τάνια Μπρεάζου, ο Zaf, η Charis Savva, η Mailan και η Πέννυ Μπαλτατζή, είναι μερικοί από τους καλλιτέχνες που είναι πιθανό να καταθέσουν τραγούδι.

Υπενθυμίζεται ότι ο εθνικός τελικός για την επιλογή της ελληνικής συμμετοχή, προγραμματίζεται για την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου και θα πραγματοποιηθεί σε τρεις βραδιές. Δύο ημιτελικούς και έναν τελικό.

