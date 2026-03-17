Ρούμπιο: «Ανεπαρκή» τα μέτρα της Κούβας για επενδύσεις από τη διασπορά

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την Κούβα υπέρ των ιδιωτικών επενδύσεων από την κουβανική διασπορά στο νησί απέχουν πολύ από το να θεωρηθούν «επαρκή».

«Η Κούβα έχει μια οικονομία που δεν λειτουργεί και το πολιτικό και κυβερνητικό σύστημα είναι ανίκανο να δώσει λύσεις. Πρέπει επομένως να προχωρήσουν σε ριζική αλλαγή», είπε ο Ρούμπιο, που είναι και ο ίδιος κουβανικής καταγωγής και διαπρύσιος αντίπαλος του κομμουνιστικού καθεστώτος της Αβάνας.

«Αυτό που ανακοίνωσαν χθες είναι ανεπαρκές. Δεν θα λύσει το πρόλημα. Πρέπει επομένως να λάβουν σοβαρές αποφάσεις», πρόσθεσε.

«Μιλούν με τον Μάρκο και σύντομα θα κάνουμε κάτι για την Κούβα» είπε από την πλευρά του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Τη Δευτέρα ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι «πιστεύει» πως «θα έχει την τιμή να πάρει την Κούβα» χωρίς να διευκρινίσει τι ακριβώς εννοούσε.

Χθες, η κυβέρνηση της Κούβας ανακοίνωσε ότι η κουβανική διασπορά θα μπορεί στο εξής να επενδύει και να ιδρύει εταιρείες στην Κούβα, σε διάφορους τομείς, κυρίως στον τραπεζικό και τη γεωργία. Η ανακοίνωση αυτή γίνεται σε μια περίοδο που η οικονομία του νησιού, ήδη αποδυναμωμένη από την εξαετή κρίση που διανύει, έχει παραλύσει λόγω του πετρελαϊκού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ. Τη Δευτέρα σημειώθηκε άλλο ένα γενικό μπλακάουτ, το έκτο μέσα σε ενάμιση χρόνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ