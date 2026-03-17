Η «Ιδεοθύελλα» φωτίζει τον πολύπλοκο κόσμο της εφηβείας

Στον ιδιαίτερα σύνθετο και συχνά παρεξηγημένο κόσμο των εφήβων εστιάζει η θεατρική παράσταση «Brainstorm (Ιδεοθύελλα)», όπως ανέφερε σε δηλώσεις της στον «Π» η φιλόλογος Έλενα Πολυβίου από το Γυμνάσιο Παναγίας Θεοσκέπαστης.

Η ίδια υπογράμμισε ότι το έργο αναδεικνύει τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου κατά την εφηβική ηλικία, φωτίζοντας πώς αυτός επηρεάζει τη σκέψη, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά των νέων. Μέσα από την παράσταση των μαθητών του Γυμνασίου Θεοσκέπαστης επιχειρείται να καταρριφθούν στερεότυπα που θέλουν τους εφήβους απλώς αντιδραστικούς ή παρορμητικούς. Αντίθετα, προβάλλεται η εικόνα μιας περιόδου έντονων αλλαγών, όπου κυριαρχούν οι αντιφάσεις, η εσωτερική ένταση και η βαθιά ανάγκη για κατανόηση και αποδοχή.

Ο κόσμος των εφήβων παρουσιάζεται ως πολυδιάστατος, με έντονα συναισθήματα και συνεχή αναζήτηση ταυτότητας. Η παράσταση αναδεικνύει βασικές πτυχές της ψυχοσύνθεσης των νέων, όπως η ανάγκη για αποδοχή, η ανασφάλεια, η σύγχυση γύρω από την ταυτότητα, αλλά και ο ενθουσιασμός, η επιθυμία για ανεξαρτησία και ο φόβος της απόρριψης.

Παράλληλα, θίγει σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τη σύγχρονη νεολαία, όπως οι σχέσεις με φίλους και οικογένεια, η επιρροή των κοινωνικών προτύπων, η διαχείριση των συναισθημάτων και η πίεση για ένταξη σε κοινωνικές ομάδες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ρόλο που διαδραματίζουν οι φίλοι, η οικογένεια και η κοινωνία στη διαμόρφωση της σκέψης και της συμπεριφοράς των εφήβων.

Οι συνομήλικοι λειτουργούν ως βασικό σημείο αναφοράς, επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές τους, ενώ η οικογένεια, ακόμη και όταν φαίνεται να απομακρύνεται, παραμένει σταθερός πυλώνας στήριξης.

Ταυτόχρονα, τα κοινωνικά πρότυπα δημιουργούν προσδοκίες που συχνά επιβαρύνουν ψυχολογικά τους νέους. Το βασικό μήνυμα που αναδεικνύεται μέσα από το έργο είναι η ανάγκη για ουσιαστική κατανόηση, αποδοχή και επικοινωνία.

Η εφηβεία δεν παρουσιάζεται ως πρόβλημα, αλλά ως ένα κρίσιμο στάδιο εξέλιξης που απαιτεί ενσυναίσθηση και υποστήριξη από το περιβάλλον. Η λειτουργία του εγκεφάλου και των συναισθημάτων αποδίδεται με τρόπο απλό, κατανοητό και συχνά χιουμοριστικό, μέσα από παραδείγματα και σκηνές που αποτυπώνουν πώς η βιολογική ανάπτυξη επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων και τις αντιδράσεις των εφήβων.

Με αυτόν τον τρόπο, το έργο καθίσταται προσιτό και εκπαιδευτικό για το κοινό, όπως αναφέρει η κ. Πολυβίου. Παράλληλα, η παράσταση λειτουργεί ως γέφυρα κατανόησης για τους ενήλικες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να προσεγγίσουν τον κόσμο των νέων μέσα από τη δική τους οπτική. Συμβάλλει στην ερμηνεία συμπεριφορών που συχνά παρεξηγούνται και ενισχύει την καλλιέργεια υπομονής και ενσυναίσθησης.

Όπως επισημάνθηκε, γονείς και εκπαιδευτικοί μπορούν να αντλήσουν πολύτιμα διδάγματα, όπως την ανάγκη για περισσότερη ακρόαση και λιγότερη κριτική, την κατανόηση αντί της αυστηρότητας, την αναγνώριση των αναγκών των εφήβων και τη στήριξη χωρίς καταπίεση.

Η σημασία της παρουσίασης ενός τέτοιου έργου κρίνεται ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς η εφηβεία αποτελεί καθοριστική περίοδο για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας και τη μελλοντική πορεία του ατόμου. Μέσα από την «Ιδεοθύελλα» ενισχύεται ο διάλογος, γεφυρώνεται το χάσμα μεταξύ των γενεών και προωθείται μια βαθύτερη κατανόηση και αποδοχή των νέων, καταλήγει η κ. Πολυβίου .