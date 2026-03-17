Παπαέλληνα στις Βρυξέλλες: Ο ρατσισμός εξακολουθεί να απειλεί τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ

Ο ρατσισμός εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση για τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Κλέα Παπαέλληνα, η οποία εκπροσώπησε την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη κατά του Ρατσισμού 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες και συνδιοργανώθηκε από την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η διάσκεψη συγκέντρωσε εκπροσώπους θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρατών -μελών, διεθνών οργανισμών, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ακαδημαϊκών φορέων και ανεξάρτητων αρχών ισότητας, με στόχο την προώθηση του διαλόγου και την ανταλλαγή απόψεων για την αντιμετώπιση του ρατσισμού και των διακρίσεων στην Ευρώπη.

Όπως αναφέρεται, στην παρέμβασή της, η κ. Παπαέλληνα υπογράμμισε ότι ο ρατσισμός εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση για τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ισότητα και ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ενώ παρά το ισχυρό νομικό πλαίσιο της Ένωσης για την απαγόρευση των φυλετικών διακρίσεων και την προώθηση της ίσης μεταχείρισης, οι εμπειρίες που καταγράφονται σε ολόκληρη την Ευρώπη καταδεικνύουν ότι οι ανισότητες εξακολουθούν να υφίστανται σε πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής.

Συμπληρώνεται ότι η κ. Παπαέλληνα χαιρέτισε την υιοθέτηση της Στρατηγικής της ΕΕ κατά του Ρατσισμού 2026–2030, η οποία αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια Ένωση Ισότητας.

Σημειώνεται ότι η Διάσκεψη αποτέλεσε ευκαιρία για αποτίμηση της προόδου που έχει επιτευχθεί μετά την υιοθέτηση του Σχεδίου Δράσης της ΕΕ κατά του Ρατσισμού 2020–2025, καθώς και για ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή της νέας στρατηγικής τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Η Υφυπουργός τόνισε ότι η αντιμετώπιση του ρατσισμού απαιτεί συνεχή πολιτική βούληση, ισχυρές συνεργασίες και συντονισμένη δράση από όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, καθώς και τη συμμετοχή της κοινωνίας στο σύνολό της, ενώ την ίδια ώρα, η επεσήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην προώθηση της ισότητας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται περαιτέρω συλλογική προσπάθεια, ώστε η ισότητα και ο σεβασμός της διαφορετικότητας να αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα για όλους τους πολίτες της Ένωσης, καταλήγει η ανακοίνωση