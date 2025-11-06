Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η Πετρολίνα Μεγάλος Χορηγός στον 8ο Radisson Blu Διεθνή Μαραθώνιο Λάρνακας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Petrolina Energy Team τρέχει και στηρίζει το κοινωνικό έργο του Μαρωθωνίου

Η Πετρολίνα, Μεγάλος Χορηγός από την πρώτη χρονιά διεξαγωγής του Radisson Blu Διεθνούς Μαραθωνίου Λάρνακας, «γεμίζει» με ενέργεια ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα της Κύπρου.

Φέτος, ο Μαραθώνιος, που ξεχωρίζει για το υψηλό επίπεδο διοργάνωσης και τη συμβολή του στην κοινωνία και το περιβάλλον, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, με περισσότερους από 13.000 δρομείς από 85 χώρες, αριθμό που αποτελεί νέο ρεκόρ συμμετοχής.

Η Petrolina Energy Team – η ομάδα εθελοντών της Πετρολίνα που αποτελείται από μέλη του προσωπικού της εταιρείας, πρατηριούχους και τις οικογένειές τους, θα συμμετάσχει για ακόμη μία χρονιά στον εταιρικό αγώνα δρόμου 5 χλμ.

Ο Radisson Blu Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας, περιλαμβάνει επτά διαφορετικούς αγώνες και ξεκινά με τις βασικές διαδρομές του Μαραθωνίου (42.195 χλμ.), του Ημιμαραθωνίου (21.095 χλμ.) και του αγώνα δρόμου 10 χλμ. Ακολουθούν οι διαδρομές των 5 χλμ. (ατομικός και εταιρικός αγώνας), ενώ η ημέρα ολοκληρώνεται με τον Fun Race 1 χλμ. για ενήλικες και το McDonald’s™ Kids Race 1 χλμ. για παιδιά.

Ο Radisson Blu Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας είναι ο πρώτος Πράσινος Μαραθώνιος της Κύπρου και τελεί υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Προστασίας των Ζώων.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.larnakamarathon.com

