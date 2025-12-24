Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Απόρθητο φρούριο το Λούβρο - Έβαλαν μεταλλικές μπάρες στα παράθυρα, θα τοποθετήσουν πάνω από 100 κάμερες (βίντεο)

Το Μουσείο του Λούβρου εγκαθιστά μεταλλικά κάγκελα στα παράθυρα της γκαλερί από την οποία κλέφτες έκλεψαν τα πολυτίμα κοσμήματα τον περασμένο Οκτώβριο.

Τα κάγκελα είναι το τελευταίο μέτρο που έχει ληφθεί τους τελευταίους μήνες, καθώς τα πρότυπα ασφαλείας στο πιο επισκέψιμο μουσείο του κόσμου βρίσκονται υπό εντατική εξέταση μετά την σοκαριστική ληστεία του Οκτωβρίου, όπου κλέφτες κατάφεραν να αποσπάσουν κοσμήματα του γαλλικού Στέμματος από την γκαλερί του Απόλλωνα.

Το Μουσείο του Λούβρου εγκατέστησε την Τρίτη μεταλλικές μπάρες στα παράθυρα της Γκαλερί.

Κάγκελα στα παράθυρα του Λούβρου

«Αυτό είναι ένα από τα έκτακτα μέτρα που αποφασίστηκαν μετά την κλοπή», δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής του μουσείου, Francis Steinbock, στο AFP.

Νωρίς το πρωί, εργάτες στο μπαλκόνι της γκαλερί βοήθησαν να τοποθετηθούν τα κάγκελα που ανυψώθηκαν με γερανό για τα ψηλά παράθυρα της γκαλερί.

«Είχαμε δεσμευτεί να το κάνουμε πριν από το τέλος του έτους», είπε ο Steinbock, προσθέτοντας ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις σχετικά με την «ασφάλεια των άλλων παραθύρων».

Η διευθύντρια του Λούβρου, Laurence des Cars, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα τοποθετηθούν κάγκελα «πριν τα Χριστούγεννα», σημειώνοντας ότι είχαν αφαιρεθεί το 2003-2004 κατά τη διάρκεια εργασιών αναστήλωσης.

Σε απόρθητο φρούριο μετατρέπεται το εμβληματικό μουσείο

Επίσης, μια αστυνομική μονάδα έχει αναπτυχθεί στο μουσείο και ένα σχέδιο για αυξημένη βιντεοεπιτήρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, δήλωσε ο Steinbock με αναφορές να κάνουν λόγο για εγκατάσταση περισσότερων από 100 καμερών και αυξημένη περιμετρική επιτήρηση μέχρι το 2026.

Στη ληστεία της 19ης Οκτωβρίου, οι κλέφτες πάρκαραν ένα φανυψωτικό μηχάνημα κάτω από την Αίθουσα του Απόλλωνα, όπου φυλάσσονται τα βασιλικά κοσμήματα.

Ανεβήκαν, έσπασαν ένα παράθυρο και χρησιμοποίησαν ειδικούς τροχούς για να κόψουν τις γυάλινες προθήκες που περιείχαν τους θησαυρούς, οι οποίοι παραμένουν άφαντοι.

Πηγή: iefimerida.gr

 

