Γιατί βάφουν τα δέντρα στους δρόμους άσπρα - Η άγνωστη λεπτομέρεια

Όσοι έχουν ταξιδέψει στην ελληνική επαρχία ή σε παλιότερους εθνικούς δρόμους, σίγουρα θα έχουν παρατηρήσει μερικούς κορμούς δέντρων κατά μήκος του οδοστρώματος να είναι βαμμένοι με λευκό χρώμα.

Το βάψιμο των δέντρων με λευκό χρώμα είναι στην ουσία μια μορφή ασβέστωσης, δηλαδή η εφαρμογή ασβεστόνερου στους κορμούς. Η πρακτική αυτή είχε αρχικά στόχο την προστασία από παράσιτα και μύκητες που μπορούσαν να προκαλέσουν φθορές και να καταστρέψουν τα δέντρα ενώ, παράλληλα, βοηθούσε ώστε το δέντρο να μην «καίγεται» από τον ήλιο, ειδικά σε εκτεθειμένα σημεία, όπως οι άκρες των δρόμων.

Ωστόσο, ο πιο σημαντικός λόγος ήταν διαφορετικός και σχετιζόταν με την οδική ασφάλεια, καθώς το λευκό χρώμα καθιστούσε τα δέντρα πολύ πιο ορατά τη νύχτα και πιο ευκόλως αντιληπτά από τους διερχόμενους οδηγούς.

Η πρακτική της ασβέστωσης των κορμών των δέντρων ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη τις δεκαετίες του ’70 και του ’80, σε μια εποχή που το οδικό δίκτυο βρισκόταν ακόμη στα πρώιμα στάδια ανάπτυξής του, και όπου οι δρόμοι ήταν στενοί, συχνά χωρίς εμφανή διαχωριστικά και φωτισμό, ενώ η οδήγηση, ιδιαίτερα τη νύχτα, ήταν πολύ πιο επικίνδυνη σε σχέση με τα σύγχρονα δεδομένα.

Σε αυτό το περιβάλλον, η λευκή απόχρωση στους κορμούς των δέντρων έπαιζε σημαντικό ρόλο ως ένας φυσικός «οδηγός» για τα οχήματα, βοηθώντας τους οδηγούς να εντοπίζουν πιο εύκολα τα δέντρα που βρίσκονταν ακριβώς δίπλα στο οδόστρωμα.

Αν και το λευκό χρώμα δεν μπορούσε να αποτρέψει την πρόσκρουση ή να εξαλείψει τις πιθανότητες δυσάρεστων περιστατικών, πρoσέφερε σημαντικό χρόνο αντίδρασης, δίνοντας πολύτιμα δευτερόλεπτα στον οδηγό για να αντιληφθεί τον κίνδυνο και να προσαρμόσει τη συμπεριφορά του στο δρόμο.

Αυτά τα δευτερόλεπτα ήταν συχνά καθοριστικά, επιτρέποντας στον οδηγό να αντιδράσει πιο γρήγορα και να είναι πιο προσεκτικός, μειώνοντας τις πιθανότητες εκτροπής του οχήματος.

Σήμερα, η φύτευση δέντρων σε άμεση γειτνίαση με τους δρόμους έχει περιοριστεί για λόγους ασφάλειας. Οι κανονισμοί ορίζουν συγκεκριμένες αποστάσεις από το οδόστρωμα, ενώ σε μεγάλες αρτηρίες και αυτοκινητοδρόμους η φύτευση δίπλα στη λωρίδα κυκλοφορίας απαγορεύεται.

