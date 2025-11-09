Τι κάνει ο Έλον Μασκ με όλα του τα χρήματα; Ο «άστεγος» δισεκατομμυριούχος που ζει σε σπίτι 50.000 δολαρίων

Την ώρα που οι μέτοχοι της Tesla ενέκριναν νέο, πακέτο αμοιβής ύψους 1 τρισ. δολαρίων για τον Έλον Μασκ, εφόσον επιτύχει συγκεκριμένους στόχους μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου δηλώνει ότι ζει σε ένα σπίτι των 50.000 δολαρίων στο Τέξας.

Αν και η προσωπική του περιουσία έχει ξεπεράσει κάθε ιστορικό προηγούμενο, ο Έλον Μασκ επιμένει ότι η καθημερινότητά του απέχει πολύ από την εικόνα ενός παραδοσιακού δισεκατομμυριούχου. Το 2021 αποκάλυψε ότι ζει σε ένα μικρό προκατασκευασμένο σπίτι αξίας 50.000 δολαρίων, κοντά στις εγκαταστάσεις της SpaceX στο νότιο Τέξας. «Είναι κάπως φοβερό», είχε πει τότε, εξηγώντας ότι δεν χρειάζεται τίποτε περισσότερο.

Η πρώην σύντροφός του, Grimes, με την οποία έχει δύο παιδιά, είχε πει στο Vanity Fair το 2022 ότι «δεν ζει σαν δισεκατομμυριούχος». «Ζει, κάποιες φορές, κάτω από το όριο της φτώχειας», είπε χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας ότι είχε αρνηθεί να αγοράσει νέο στρώμα παρότι το παλιό είχε τρύπα.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι ο Μασκ δεν έχει κάνει τις δικές του «επενδύσεις». Το 2019 η Wall Street Journal αποκάλυψε ότι διέθετε επτά πολυτελείς κατοικίες αξίας 100 εκατ. δολαρίων στη συνοικία Μπελ-Ερ της Καλιφόρνια, μεταξύ των οποίων και την πρώην έπαυλη του Τζιν Γουάιλντερ, του θρυλικού Γουίλι Γουόνκα. Οι κατοικίες διέθεταν πισίνες, γήπεδα τένις, οινοποιεία και αίθουσες χορού.

Όμως, το 2020, ο Μασκ ανακοίνωσε στο Twitter ότι θα πουλήσει «σχεδόν όλα του τα υπάρχοντα» και ότι δεν θα έχει πια σπίτι, δηλώνοντας: «Αφοσιώνομαι στον Άρη και στη Γη. Οι υλικές ιδιοκτησίες σε βαραίνουν». Η μόνη του προϋπόθεση ήταν ότι η έπαυλη του Γουάιλντερ «δεν πρέπει να χάσει την ψυχή της». Πράγματι, την πούλησε στον ανιψιό του ηθοποιού, Τζόρνταν Γουόκερ-Πέρλμαν, αλλά τον Ιούνιο του 2025 την επανέκτησε, αφού εκείνος δεν κατάφερε να εξοφλήσει το δάνειο.

Έκτοτε, ο Μασκ δηλώνει ότι δεν έχει μόνιμη κατοικία και μένει όπου τον φιλοξενούν. «Μένω σε σπίτια φίλων. Όταν ταξιδεύω στην Καλιφόρνια, κοιμάμαι σε καναπέδες και στα εφεδρικά τους δωμάτια», είπε το 2022 στη συνέντευξή του στο TED. Ο πρώην CEO της Google, Λάρι Πέιτζ, είχε πει ήδη από το 2015 ότι ο Μασκ είναι «άστεγος», καθώς του έστελνε e-mail ρωτώντας αν μπορεί να μείνει στο σπίτι του για το βράδυ.

Αυτοκίνητα «από άλλο πλανήτη»

Αν και ο Μασκ δεν δαπανά σε ακίνητα, δείχνει αδυναμία στα αυτοκίνητα - ιδίως στα σπάνια. Στη συλλογή του περιλαμβάνονται το θρυλικό Ford Model T, ένα Jaguar E-Type του 1967 και ένα McLaren F1 του 1997, το οποίο συνετρίβη και στη συνέχεια επισκεύασε με υπέρογκο κόστος. Το πιο διάσημο απόκτημά του, ωστόσο, είναι το Tesla Roadster που εκτόξευσε στο διάστημα το 2018.

Ανάμεσα στα πιο παράξενα αποκτήματα του περιλαμβάνεται και η Lotus Esprit του 1976 που οδηγούσε ο Τζέιμς Μποντ στην ταινία The Spy Who Loved Me. Το αυτοκίνητο, το οποίο στο φιλμ μετατρέπεται σε υποβρύχιο, αγοράστηκε από τον Μασκ σε δημοπρασία το 2013 έναντι σχεδόν 1 εκατ. δολαρίων — με στόχο, όπως είπε, να το κάνει πραγματικά λειτουργικό ως υποβρύχιο.

protothema.gr