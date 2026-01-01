Δημήτρης Μπάσης: Ο Χρήστος Νικολόπουλος ήταν δίπλα μου στα πρώτα μου βήματα, με προσγείωνε

Στα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα και ειδικότερα στη στήριξη που λάμβανε από τον Χρήστο Νικολόπουλο αναφέρθηκε ο Δημήτρης Μπάσης, δηλώνοντας πως ήταν το πρόσωπο που τον προσγείωνε στην αρχή της καριέρας του.

Ο τραγουδιστής ήταν καλεσμένος την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», μιλώντας για τη διαδρομή του στον χώρο της μουσικής και στη στήριξη που είχε στα πρώτα του βήματα. Ο ερμηνευτής σχολίασε τη σημασία των ανθρώπων που στάθηκαν δίπλα του την περίοδο που η επιτυχία άρχισε να τον πλησιάζει.

Περιγράφοντας το πώς διαχειρίστηκε τις πρώτες προτάσεις, την ανάγκη να χαράξει τη δική του πορεία, αλλά και τον ρόλο του Χρήστου Νικολόπουλου εκείνη την περίοδο, ο Δημήτρης Μπάσης εξήγησε: «Χρειάστηκε να πω αρκετά όχι, τα οποία τα έλεγα και με ευχαρίστηση γιατί ήταν κάτι που δεν ήταν για εμένα, τη δεδομένη στιγμή που μου ερχόταν μια πρόταση. Δεν με αντιπροσώπευε και ήταν σίγουρο ότι θα με οδηγούσε κάπου αλλού. Ειδικά στα πρώτα μου βήματα προσπαθούσα να δώσω το στίγμα και την ταυτότητα μου στον χώρο. Ήταν πολύ δίπλα μου εκείνη την περίοδο ο Χρήστος Νικολόπουλος. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ποιους έχεις δίπλα σου την ώρα που δεν πατάς στη γη».

Στη συνέχεια, στάθηκε στον κίνδυνο της απότομης επιτυχίας, επισημαίνοντας: «Καμιά φορά κατηγορούμε τα παιδιά και λέμε “αυτός την ψώνισε” ή “καβάλησε το καλάμι”, δεν είναι όμως εύκολο να μην την ψωνίσεις. Θέλει χαρακτήρα και θέλει ανθρώπους γύρω σου να σε προσγειώνουν και μάλιστα να σε προσγειώνουν απότομα».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε πιο προσωπικά στη σχέση του με τον Χρήστο Νικολόπουλο και στις συμβουλές που δεχόταν από εκείνον: «Ο Χρήστος Νικολόπουλος ήταν πολύ δίπλα μου στα πρώτα μου βήματα και μου έλεγε “Μπασάκι, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα”. Την ώρα που εγώ ζούσα το όνειρο, με προσγείωνε».

protothema.gr