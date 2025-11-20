Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Ικανοποίηση εκφράζει ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς για απόρριψη προσφυγής AKTOR

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών να απορρίψει στο σύνολο τους 11 λόγους προσφυγής της κοινοπραξίας Άκτωρ - Ίντρακατ που κατατέθηκαν αναφορικά με την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για τη συμπλήρωση της μελέτης και κατασκευής της Α’ φάσης του δρόμου Πάφου–Πόλεως Χρυσοχούς.

Σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου αναφέρεται ότι η εν λόγω εξέλιξη αποτελεί μια «καθοριστική θεσμική επικύρωση της νομιμότητας των ενεργειών της Πολιτείας και ταυτόχρονα διασφαλίζει τη συνέχιση των διαδικασιών χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, επιτρέποντας την συνέχιση της διαδικασίας ανάθεσης του διαγωνισμού». Εκφράζεται παράλληλα η προσδοκία του Δήμου, κατόπιν της εν λόγω απόφασης, να «τηρηθούν τα καθορισμένα χρονοδιαγράμματα και οι δημόσιες δεσμεύσεις του Υπουργείου Μεταφορών, έτσι ώστε να αρχίσουν απρόσκοπτα οι εργασίες ολοκλήρωσης της Α’ Φάσης του έργου και να δρομολογηθεί η έναρξη των εργασιών υλοποίησης της Β’ Φάσης εντός του 2026».

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς υπενθυμίζει εξάλλου ότι το έργο του αυτοκινητόδρομου Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς συνιστά «κομβικής σημασίας υποδομή» για την οικονομική ανάπτυξη, την οδική ασφάλεια, την κοινωνική συνοχή και τη μακροπρόθεσμη αναβάθμιση της περιοχής.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα