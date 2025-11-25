Η Σκάρλετ Γιόχανσον πρωταγωνίστρια στη νέα ταινία του «Εξορκιστή»

Η Σκάρλετ Γιόχανσον (Scarlett Johansson) θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία του θρυλικού franchise «Ο Εξορκιστής» μέσω των Universal και Blumhouse-Atomic Monster.

Το πρότζεκτ, το οποίο περιγράφεται ως μία «ριζικά νέα εκδοχή» του κλασικού έργου, αναλαμβάνει ο Μάικ Φλάναγκαν (Mike Flanagan), ο οποίος θα υπογράψει το σενάριο, τη σκηνοθεσία και την παραγωγή.

Σημειώνεται ότι η αρχική ταινία του Γουίλιαμ Φρίντκιν (William Friedkin) του 1973, επικεντρώνεται σε μία μητέρα που αναθέτει σε δύο καθολικούς ιερείς να πραγματοποιήσουν έναν εξορκισμό στην 12χρονη κόρη της, η οποία έχει κυριευθεί από δαίμονες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ