Αντιπαράθεση για την Αρχιτεκτονική Σχολή - Η Αρχιεπισκοπή απορρίπτει τους ισχυρισμούς Δημητρίου

Στην ανακοίνωσή της, η Εκκλησία κάνει λόγο για «παραπλανητικές κρίσεις» και υπογραμμίζει ότι όλες οι διαδικασίες για τον τερματισμό των συμφωνιών με τα ιδρύματα τηρήθηκαν κανονικά.

Με επίσημη ανακοίνωση απάντησε η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου στην ανοιχτή επιστολή του ομότιμου καθηγητή Ανδρέα Δημητρίου, ο οποίος είχε καταφερθεί για τους χειρισμούς γύρω από τη μεταστέγαση ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και ειδικότερα την υπόθεση της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η Αρχιεπισκοπή υποστηρίζει ότι οι τοποθετήσεις του κ. Δημητρίου περιέχουν «παραπλανητικές κρίσεις» και «ακαδημαϊκά ανεπίπεδους χαρακτηρισμούς». Τονίζει πως η Εκκλησία διαχρονικά στηρίζει την παιδεία και υπενθυμίζει ότι ουδέποτε προχώρησε σε έξωση, καθώς οι συμφωνίες με τα ιδρύματα περιλαμβάνουν ρήτρα πρόωρου τερματισμού η οποία, όπως αναφέρει, ενεργοποιήθηκε κανονικά.

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά και στην πρόσφατη απόφαση της Μονής Κύκκου να παραχωρήσει το κτηριακό συγκρότημα της Ιερατικής Σχολής για τη στέγαση της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών.

Το ζήτημα της Φανερωμένης είχε επανέλθει στην επικαιρότητα τον Σεπτέμβριο, όταν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου δήλωσε ότι το Πανεπιστήμιο εξακολουθεί να επιθυμεί τη μετεγκατάσταση της Αρχιτεκτονικής Σχολής στο ιστορικό κτήριο, αποδίδοντας τις καθυστερήσεις σε τεχνικές και διοικητικές διαδικασίες.

Η Αρχιεπισκοπή κλείνει την ανακοίνωση με κάλεσμα για «ενότητα και σοβαρότητα» γύρω από ζητήματα παιδείας, υπογραμμίζοντας ότι παραμένει σταθερός αρωγός της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Tags

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥΑρχιτεκτονική ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ

