Φωτιά σε αποθήκη στο Λονδίνο - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής (βίντεο)

Στο σημείο επιχειρούν 150 πυροσβέστες με 25 οχήματα - Περίπου τα τρία τέταρτα του κτιρίου έχουν τυλιχθεί στις φλόγες

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (25/11) σε αποθήκη στο Bridge Road, Southall, στο δυτικό Λονδίνο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 150 πυροσβέστες με 25 οχήματα, ενώ η αιτία της πυρκαγιάς δεν είναι ακόμη γνωστή.

Η Πυροσβεστική δήλωσε πως «η πυρκαγιά βρίσκεται σε ένα διώροφο κτίριο που αποτελείται από αποθήκη και χώρο λιανικής πώλησης.

Περίπου τα τρία τέταρτα του κτιρίου έχουν τυλιχθεί στις φλόγες. Τρεις από τις περιστρεφόμενες σκάλες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έχουν τοποθετηθεί στο σημείο, επιτρέποντας στους πυροσβέστες να καταπολεμήσουν τη φωτιά από ύψος».

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου συνιστά στους κατοίκους της περιοχής να κρατήσουν κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα «λόγω της μεγάλης ποσότητας καπνού που παράγεται από το περιστατικό».

Ο καπνός από το περιστατικό ήταν ορατός σε μεγάλο μέρος της δυτικής πλευράς της πρωτεύουσας της Ηνωμένου Βασιλείου.

Πηγή: protothema.gr

