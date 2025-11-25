Φωτιά σε αποθήκη στο Λονδίνο - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής (βίντεο)

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (25/11) σε αποθήκη στο Bridge Road, Southall, στο δυτικό Λονδίνο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 150 πυροσβέστες με 25 οχήματα, ενώ η αιτία της πυρκαγιάς δεν είναι ακόμη γνωστή.

BREAKING: London Fire Brigade says 25 fire engines and 150 firefighters are responding to a blaze at a warehouse in Southall, West London.https://t.co/m0zM0N5kcf



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/V17TnyOQzH — Sky News (@SkyNews) November 25, 2025

Η Πυροσβεστική δήλωσε πως «η πυρκαγιά βρίσκεται σε ένα διώροφο κτίριο που αποτελείται από αποθήκη και χώρο λιανικής πώλησης.

Περίπου τα τρία τέταρτα του κτιρίου έχουν τυλιχθεί στις φλόγες. Τρεις από τις περιστρεφόμενες σκάλες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έχουν τοποθετηθεί στο σημείο, επιτρέποντας στους πυροσβέστες να καταπολεμήσουν τη φωτιά από ύψος».

BREAKING: About 100 firefighters are tackling a fire which has broken out at a warehouse in Southall, west London, UK. pic.twitter.com/zgT5SR6FHn — World Source News (@Worldsource24) November 25, 2025

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου συνιστά στους κατοίκους της περιοχής να κρατήσουν κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα «λόγω της μεγάλης ποσότητας καπνού που παράγεται από το περιστατικό».

Ο καπνός από το περιστατικό ήταν ορατός σε μεγάλο μέρος της δυτικής πλευράς της πρωτεύουσας της Ηνωμένου Βασιλείου.

🚨BREAKING: MULTIPLE EXPLOSIONS HEARD AND HUGE FIRE BREAKS OUT IN SOUTHALL, LONDON 🇬🇧



THIS IS ON BRIDGE ROAD IN SOUTHALL, MULTIPLE LOUD EXPLOSIONS CAN BE HEARD A BUILDING IN ENGULFED IN FLAMES ⚠️



REPORTS 10+ FIRE ENGINES AND 70+ FIREFIGHTERS ARE ON SCENE❗️ pic.twitter.com/c6HN9fKqgz — BRITAIN IS BROKEN 🇬🇧 (@BROKENBRITAIN0) November 25, 2025

Πηγή: protothema.gr