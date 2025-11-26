Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

O γάμος των 6,7 εκατ. στην Ινδία: Το σόου με τα φτερά της Λόπεζ, η τούρτα υπερπαραγωγή που έφτανε τα 5 μέτρα και οι εκλεκτοί καλεσμένοι (βίντεο, φώτος)

Ο απίστευτης χλιδής γάμος προκάλεσε την οργή των κατοίκων, οι οποίοι στηλίτευσαν την σπατάλη χρημάτων.

Έναν γάμο απίστευτης χλιδής στην πόλη Ουνταϊπούρ της Ινδίας πραγματοποίησαν ο δισεκατομμυριούχος Βάμσι Γκαντιρτζού και η Νέτρα Μαντένα, κόρη του Ράμα Ρατζού Μαντένα, μιας εξέχουσας προσωπικότητας της φαρμακευτικής βιομηχανίας. 

Το κόστος ανέρχεται στα 6,7 εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που, σύμφωνα με την Daily Mail, προκάλεσε οργή στους ντόπιους, οι οποίοι επέκριναν τη σπατάλη χρημάτων. Η πολυτέλεια αποτυπώθηκε στις φωτογραφίες και τα βίντεο που κυκλοφόρησαν, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες.

Ως χώρος πραγματοποίησης του γάμου  επιλέχθηκε ένα παλάτι που απεικονίζεται στην ταινία «Octopussy» του 1983, ενώ η γαμήλια τούρτα έφτανε τα 4,5 μέτρα, έχοντας επίσης σχήμα παλατιού.

Τους καλεσμένους διασκέδασε η Τζένιφερ Λόπεζ. Η σταρ, όπως και η νύφη, φόρεσε δημιουργίες του Elie Saab, ο γιος του οποίου έδωσε επίσης το «παρών».  Η διάσημη τραγουδίστρια φορώντας αποκαλυπτικά ρούχα, χόρευε και τραγουδούσε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, όπως τα «Waiting for Tonight» και «Get Right».Τη μουσική επιμέλεια ανέλαβε όμως και ο DJ Tiesto, ο οποίος μοιράστηκε εικόνες από τη βραδιά στα social media. 

Ανάμεσα στους καλεσμένους και ο γιος του Τραμπ, Ντον Τζούνιορ, με την αγαπημένη του Μπετίνα Άντερσον.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τον γάμο

Πηγή: protothema.gr

 

