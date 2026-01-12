Χιονόπτωση και ομίχλη επηρεάζουν την διέλευση υπό όρους

Γκουτέρες: «Σοκαρισμένος» από τη βία στο Ιράν, κάνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση

«Σοκαρισμένος» από τη βία στο Ιράν δηλώνει ο ΓΓ του ΟΗΕ, κάνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση

Να επιδείξουν «τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να απόσχουν από περιττή ή δυσανάλογη χρήση βίας», καλεί τις Αρχές στο Ιράν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος δηλώνει «σοκαρισμένος από τις αναφορές για βία και υπερβολική χρήση βίας από τις ιρανικές αρχές κατά διαδηλωτών σε πολλαπλές τοποθεσίες σε ολόκληρη την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, με αποτέλεσμα δεκάδες θανάτους και πολύ περισσότερους τραυματισμούς τις τελευταίες ημέρες».

 

Όλοι οι Ιρανοί, αναφέρει σε ανακοίνωση του, «πρέπει να μπορούν να εκφράζουν τα αιτήματά τους ειρηνικά και χωρίς φόβο». 

«Τα δικαιώματα στην ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και της ειρηνικής συνάθροισης, όπως κατοχυρώνονται στο διεθνές δίκαιο, πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστά και να προστατεύονται», τονίζει ο κ. Γκουτέρες.

Ο Γενικός Γραμματέας «καλεί τις ιρανικές αρχές να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να απόσχουν από περιττή ή δυσανάλογη χρήση βίας».

Κάνει επίσης έκκληση για λήψη μέτρων «που θα επιτρέπουν την πρόσβαση στην πληροφόρηση στη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης των επικοινωνιών».

 

