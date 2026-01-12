Πυκνή χιονόπτωση στο Τρόοδος - Ανοιχτοί μόνο για οχήματα με αντιολισθητικές αλυσίδες οι δρόμοι

Χιονόπτωση καταγράφεται στα ορεινά της Κύπρου, με το ύψος του χιονιού να φτάνει το 1 έως 2 εκατοστά, σύμφωνα με τον Παναγιώτη Λίγγη, αρμόδιο λειτουργό του Τμήματος Μετεωρολογίας που μίλησε στον «Π».

Όπως ανέφερε, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα συνέχισης της χιονόπτωσης σε ορεινές περιοχές, σε υψόμετρα άνω των 4.500 ποδών, ενώ από νωρίς το απόγευμα αναμένονται βροχοπτώσεις κυρίως στα δυτικά του νησιού.

Ανοιχτοί μόνο για οχήματα με αντιολισθητικές αλυσίδες οι δρόμοι προς Τρόοδος

Ανοιχτοί μόνο για οχήματα με αντιολισθητικές αλυσίδες είναι οι δρόμοι που οδηγούν προς το Τρόοδος, λόγω της πρόσφατης χιονόπτωσης, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρει ότι οι δρόμοι Καρβουνά – Τροόδους, Πλατρών – Τροόδους και Προδρόμου – Τροόδους είναι ανοικτοί μόνο για οχήματα εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή /και κίνηση και στους τέσσερις τροχούς.

Σημειώνει, ακόμα, ότι στην περιοχή του Τροόδους επικρατεί πυκνή ομίχλη και η ορατότητα είναι περιορισμένη και καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα και να έχουν τα φώτα πορείας του οχήματός τους αναμμένα.

Δείτε βίντεο του Kitasweather από την πυκνή χιονόπτωση στο Τρόοδος:

Την ίδια ώρα, οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν περαιτέρω αύριο, καθώς προβλέπεται πτώση της θερμοκρασίας έως και τρεις βαθμούς, σε συνδυασμό με ισχυρούς ανέμους έντασης 6 έως 7 μποφόρ, που θα επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά παράλια της Κύπρου.

Παράλληλα, κίτρινη προειδοποίηση για βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες βρίσκεται σε ισχύ μέχρι τις 21:00.

Η πλήρης πρόγνωση του καιρού

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αρχικά αναμένονται τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και χιόνια στα ψηλότερα ορεινά. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι.

Μέχρι το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενίσουν και αναμένονται τοπικές βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Στα ψηλότερα ορεινά πιθανό να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, στο εσωτερικό και τα ορεινά μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 μποφόρ, αλλά στα παράλια θα πνέουν πολύ ισχυροί 6 μποφόρ και παροδικά μέχρι σφοδροί, 7 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι κυματώδης μέχρι πολύ κυματώδης. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στα ορεινά πιθανό να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά δυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα, πολύ ισχυροί 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι κυματώδης μέχρι πολύ κυματώδης.

Η θερμοκρασία θα πέσει στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 8 στα υπόλοιπα παράλια και στους 0 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.Την Τρίτη ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ορεινά θα πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, για να κυμανθεί πιο κάτω από τους κλιματικούς μέσους όρους.Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο.Το ύψος του χιονιού στην Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 1 εκατοστό.

Συστάσεις Πολιτικής Άμυνας για μέτρα αυτοπροστασίας από έντονα καιρικά φαινόμενα

Συστάσεις προς το κοινό για ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών από έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και ανεμοστρόβιλους εξέδωσε η δύναμη της Πολιτικής Άμυνας, μετά από την ανακοίνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας σχετικά με μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες που αναμένεται να επηρεάσουν κατά διαστήματα την περιοχή. Οι συστάσεις προς το κοινό, έχουν στόχο την πρόληψη και την ορθή προετοιμασία για ελαχιστοποίηση των κινδύνων και αρνητικών συνεπειών, αναφέρεται.

Συγκεκριμένα, για προστασία από πλημμύρες η ΠΑ συστήνει τα φρεάτια έξω από το σπίτι ή τον χώρο εργασίας να μην είναι φραγμένα και οι υδρορροές να λειτουργούν κανονικά. Επίσης, για υπόγεια σε ευπαθή περιοχή με κίνδυνο να πλημμυρίσουν, συστήνει ανόρυξη ειδικού λάκκου συσσώρευσης νερού και αυτόματη αντλία νερού, αλλά και απομάκρυνση πολύτιμων αντικειμένων. Για κατοικίες σε οικόπεδο με αυλή, συστήνει να μένει ελεύθερο χώμα για να απορροφά νερό η γη.

Συστήνει, ακόμα, να στερεώνονται αντικείμενα, τα οποία ενδέχεται να παρασυρθούν από το νερό και να μετακινηθούν, όπως ντεπόζιτα, θερμοσίφωνες, κ.ά., να επιδιορθώνονται τυχόν ανοίγματα σε τοίχους περίφραξης, να είναι έτοιμα σακιά άμμου που θα εμποδίσουν την εισροή νερού στο υποστατικό, παράλληλα με περιορισμό των μετακινήσεων και αποφυγή παραμονής σε υπόγειους χώρους.

Καλεί, επίσης, το κοινό να μη διασχίζει πλημμυρισμένο δρόμο πεζή ή με αυτοκίνητο / ποδήλατο / μοτοσυκλέτα, να εγκαταλείψει το αυτοκίνητό αν έχει ακινητοποιηθεί, καθώς ενδέχεται να παρασυρθεί ή να πλημμυρίσει, να μείνει μακριά από ηλεκτροφόρα καλώδια, και να μην πλησιάζει σε περιοχές στις οποίες έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις.

Μετά την πλημμύρα συστήνει το κοινό να μένει μακριά από περιοχές που έχουν πλημμυρίσει ή είναι επικίνδυνες να πλημμυρίσουν τις επόμενες ώρες, καθότι η πλημμύρα ενδέχεται να έχει μεταβάλει τα χαρακτηριστικά των γνώριμων περιοχών και να εγκυμονούν κίνδυνοι από σπασμένα οδοστρώματα και περιοχές με επικίνδυνη κλίση, ή τα νερά να είναι μολυσμένα, αν έχουν παρασύρει μαζί τους διαφόρων ειδών αντικείμενα ή και ζώα.

Συστήνει, επίσης, να μην εμποδίζονται τα συνεργεία διάσωσης και να μην χρησιμοποιείται χωρίς σοβαρό λόγο το τηλέφωνο.

Κατά τις διαδικασίες αποκατάστασης, συστήνει να κλείσουν οι διακόπτες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.

Για προστασία από ανεμοστρόβιλους συστήνει να απομακρύνονται από την αυλή του σπιτιού αντικείμενα που μπορούν να μετακινηθούν από τον ανεμοστρόβιλο και να στερεωθούν καλά αυτά που δεν είναι στερεωμένα. Συστήνει, επίσης, να παραμένουν κλειστές πόρτες και παράθυρα, αλλά ανοικτά τα εσωτερικά γυάλινα παραθυρόφυλλα, για γρήγορη εξίσωση της εσωτερικής και εξωτερικής ατμοσφαιρικής πίεσης.

Στην ύπαιθρο καλεί το κοινό να απομακρυνθεί το ταχύτερο δυνατόν από τα σημεία που θα περάσει ο ανεμοστρόβιλος, παραμένοντας μακριά από αντικείμενα που μπορούν να μετακινηθούν και να τους κτυπήσουν. Σε αντίθετη περίπτωση, συστήνει να ξαπλώσουν μπρούμυτα σε κάποιο κοίλωμα, προστατεύοντας το κεφάλι με τα χέρια.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ