Στο νοσοκομείο η Μπριζίτ Μπαρντό μετά από χειρουργική επέμβαση για σοβαρή ασθένεια

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε εσπευσμένα η Μπριζίτ Μπαρντό, λίγες ημέρες αφότου έλαβε εξιτήριο μετά από χειρουργική επέμβαση στην οποία είχε υποβληθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσαν οι Var-Matin και ICI Provence τη Δευτέρα (24/11), η κορυφαία σταρ του γαλλικού κινηματογράφου νοσηλεύεται εδώ και περίπου δέκα ημέρες στο νοσοκομείο Σαν Ζεν στην Τουλόν για λόγους υγείας.

Σύμφωνα με το Nice-Matin, είχε μεταφερθεί προηγουμένως στην ίδια κλινική τον Οκτώβριο, καθώς υπεβλήθη σε «χειρουργική επέμβαση στο πλαίσιο θεραπείας για σοβαρή ασθένεια».

Η 91χρονη επέστρεψε στο σπίτι της στη Λα Μαντράγκ μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες νοσηλείας. Τότε, άρχισαν να «οργιάζουν» οι φήμες ότι πέθανε, με την ίδια να αναλαμβάνει δράση και να τις διαψεύδει.

Πηγή: cnn.gr