Το μελομακάρονο είναι το πιο χαρακτηριστικό σιροπιασμένο ελληνικό γλυκό και κάθε χρονιά μάς βρίσκει να αναζητούμε τρόπους να γίνεται πιο αρωματικό, πιο ζουμερό και πιο ισορροπημένο σε γεύση. Η διαδικασία φαίνεται απλή, αλλά υπάρχουν τεχνικές λεπτομέρειες που καθορίζουν το αποτέλεσμα.

Άλλοι το θέλουν τραγανό έξω και μαλακό μέσα, άλλοι με λίγο ή πολύ σιρόπι, άλλοι με αλεύρι χωρίς σιμιγδάλι, όπως και αν έχει αυτοί είναι οι 10 απαράβατοι κανόνες που εξασφαλίζουν ότι κάθε φουρνιά θα βγαίνει όπως ακριβώς τη θέλουμε.

Οι 10 απαράβατοι κανόνες για το τέλειο μελομακάρονο

1. Επιλέγουμε τα καλύτερα υλικά

Δεν τα φτιάχνουμε συχνά και τα προσφέρουμε στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Για να πετύχουν χρειάζονται καλής ποιότητας υλικά. Επιλέγουμε αλεύρι άριστης ποιότητας, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ποιοτικό μπράντι και θυμαρίσιο μέλι τα οποία δίνουν σταθερή και καθαρή γεύση.

2. Πριν ζυμώσετε πρέπει να κοσκινίσετε

Προετοιμάζουμε τα υλικά από πριν ώστε η διαδικασία να κυλήσει χωρίς αναζητήσεις της τελευταίας στιγμής. Το αλεύρι πρέπει να κοσκινίζεται πάντα για πιο αφράτη και ομοιόμορφη ζύμη.

3. Το ζύγισμα δεν είναι προαιρετικό

Οι παραδοσιακές συνταγές γράφουν «όσο πάρει» αλλά δεν ισχύει ακριβώς. Αντίθετα, η ακρίβεια είναι σημαντική. Ζυγίζουμε όλα τα υλικά και φροντίζουμε να βρίσκονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Τα βγάζουμε από το ψυγείο τουλάχιστον μία ώρα πριν ξεκινήσουμε.

4. Ο συνδυασμός των αρωμάτων

Ο συνδυασμός μπράντι – πορτοκαλιού – κανέλας και γαρίφαλου είναι αυτός που δίνει την κλασική γεύση. Μπορούμε όμως να προσθέσουμε ξύσμα μανταρινιού, τζίντζερ ή ακόμη και λίγη μπίρα. Η μαύρη ζάχαρη ή η ζάχαρη καρύδας είναι επίσης μια επιλογή για πιο βαθιά γεύση.

5. Προσοχή στο ανακάτεμα

Το υπερβολικό ζύμωμα σφίγγει τη ζύμη και την κάνει να χάσει την αφράτη της υφή. Χτυπάμε στο μίξερ το ε.π.ελαιόλαδο με τη ζάχαρη και προσθέτουμε τα υπόλοιπα υλικά εκτός από το αλεύρι. Όταν ρίξουμε το αλεύρι ανακατεύουμε ελάχιστα και πλάθουμε αμέσως.

6. Με κουπ πατ ή με το χέρι

Το σχήμα είναι θέμα επιλογής. Μπορούμε να τα πλάσουμε στο κλασικό σχήμα ή να χρησιμοποιήσουμε κουπ πατ. Αν τα πλάσουμε με τα χέρια γεμίζονται εύκολα με καρύδι. Για πιο παραδοσιακή όψη μπορούμε να πιέσουμε ελαφρά την επιφάνεια με πιρούνι ή να δημιουργήσουμε τα χαρακτηριστικά βαθουλώματα με τον τρίφτη του τυριού.

7. Προσοχή στο ψήσιμο

Τα τοποθετούμε σε ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί, με απόσταση ~2 εκ μεταξύ τους, και τα ψήνουμε στους 180°C για περίπου 25΄ μέχρι να πάρουν ελαφρύ χρώμα. Φροντίζουμε κάθε ένα μελομακάρονο να έχει το ίδιο μέγεθος και βάρος – ιδανικά ζυγίζουμε τα ζυμαράκια ένα προς ένα. Αν τα θέλουμε μεγάλα τα 10γρ είναι αρκετά και αν τα θέλουμε μικροσκοπικά τότε τα 4-5γρ είναι τέλεια. Ο φούρνος πρέπει να είναι πάντα προθερμασμένος.

8. Μελομακάρονο χωρίς σιρόπι δεν γίνεται

Αφήνουμε να κρυώσουν εντελώς και ετοιμάζουμε το σιρόπι. Το βράζουμε μέχρι να δέσει και στη συνέχεια χαμηλώνουμε τη φωτιά για να παραμείνει ζεστό. Βουτάμε τα μελομακάρονα σε μικρές δόσεις και τα γυρίζουμε ώστε να σιροπιαστούν ομοιόμορφα. Τα μεταφέρουμε σε πιατέλα πασπαλίζουμε καρύδια και τα περιχύνουμε με το υπόλοιπο σιρόπι.

9. Η «ξεκούραση» κάνει τη διαφορά

Χρειάζεται χρόνος για να σταθεροποιηθούν. Όταν σιροπιαστούν πρέπει να μείνουν μερικές ώρες ώστε να απορροφήσουν σωστά τα αρώματα και το υγρό. Με ένα 24ωρο ξεκούρασης γίνονται πιο ζουμερά και ισορροπημένα σε γεύση.

10. Η σωστή αποθήκευση τα κρατάει φρέσκα

Για να μη μαλακώσουν υπερβολικά δεν τα κλείνουμε αεροστεγώς. Τα τοποθετούμε σε πιατέλα ή κουτί που προστατεύει αλλά επιτρέπει μικρή κυκλοφορία αέρα. Αν έχουμε πολλά τα βάζουμε σε στρώσεις με λαδόκολλα ανάμεσά τους. Διατηρούνται σε δροσερό σημείο για αρκετές ημέρες παραμένοντας αρωματικά και ζουμερά.

Extra tip

Για επικάλυψη σοκολάτας αφήνουμε τα σιροπιασμένα να στραγγίξουν σε σχάρα. Λιώνουμε κουβερτούρα σε μπεν μαρί και τα βουτάμε ένα ένα ή περιχύνουμε την επιφάνειά τους.

cantina.protothema.gr