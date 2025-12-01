Η συσκευή που πρέπει οπωσδήποτε να αποσυνδέετε από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων για να αποφύγετε ζημιές

Συχνά οι ζημιές αυτές είναι ακριβές και μπορεί να πλήξουν τις ευαίσθητες ηλεκτρονικές πλακέτες, ακόμα κι αν ο κεραυνός δεν χτυπήσει απευθείας κοντά στο σπίτι. Οι τηλεοράσεις, μαζί με τα μόντεμ και τους αποκωδικοποιητές, συγκαταλέγονται στις τρεις συσκευές που πλήττονται πιο συχνά.

Γιατί οι τηλεοράσεις είναι τόσο ευάλωτες

Οι σύγχρονες τηλεοράσεις, ειδικά τα μοντέλα LED, QLED και OLED, χρησιμοποιούν εσωτερικές πηγές τροφοδοσίας που είναι σχεδιασμένες για να λειτουργούν με σταθερή τάση. Οι πηγές αυτές είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες σε απότομες αυξήσεις ή πτώσεις τάσης, σε ηλεκτρικούς παλμούς που μπορεί να φτάσουν χιλιάδες βολτ από κεραυνούς, αλλά και σε μικροδιακοπές που προκαλούν επανεκκίνηση της συσκευής. Ακόμη και μια μικρή, αλλά έντονη, διακύμανση τάσης στο οικιακό δίκτυο μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες, όπως καμένες πλακέτες, κάτι που επιβαρύνει οικονομικά τον ιδιοκτήτη της τηλεόρασης.

Πρακτικές προστασίας κατά τη διάρκεια καταιγίδων

Οι ειδικοί στην οικιακή ηλεκτρονική προτείνουν να μην αρκεστεί κανείς στο να σβήνει απλώς την τηλεόραση με το τηλεχειριστήριο. Για πλήρη προστασία, θα πρέπει να ακολουθούνται τα εξής βήματα:

1. Αποσύνδεση της τηλεόρασης από την πρίζα: Η φυσική αποσύνδεση από το ηλεκτρικό δίκτυο είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να αποτραπεί οποιαδήποτε ζημιά από αιχμές τάσης.

2. Αποσύνδεση καλωδίων HDMI: Τα καλώδια HDMI που συνδέουν την τηλεόραση με αποκωδικοποιητές, κονσόλες παιχνιδιών ή άλλες συσκευές μπορεί να μεταφέρουν επικίνδυνες αιχμές τάσης στην τηλεόραση.

3. Απομάκρυνση του καλωδίου κεραίας ή του καλωδίου της τηλεόρασης: Αυτά τα καλώδια μπορούν, επίσης, να λειτουργήσουν ως αγωγοί για ηλεκτρικές αιχμές που προέρχονται από κεραυνούς.

Μια μόνο ισχυρή εκφόρτιση μπορεί να καταστρέψει την κύρια πλακέτα της τηλεόρασης, και το κόστος επισκευής το 2025 κυμαίνεται από 40% έως 70% της συνολικής αξίας της.

Σταθεροποιητές και UPS

Οι συσκευές σταθεροποίησης παρέχουν περιορισμένη προστασία. Τα UPS υψηλής ποιότητας ή οι προστατευτές με βαρίστορ είναι πιο αξιόπιστα, αλλά η ασφαλέστερη επιλογή παραμένει η πλήρης αποσύνδεση κατά τη διάρκεια της καταιγίδας.

Προστασία άλλων συσκευών

Άλλες ευάλωτες συσκευές είναι:

· Μόντεμ και δρομολογητές Wi-Fi

· Κονσόλες παιχνιδιών

· Ηχοσυστήματα

· Αποκωδικοποιητές

Όλες διαθέτουν ευαίσθητα ηλεκτρονικά και μπορούν να καούν από μία μόνο αιχμή τάσης.

Πηγή: iefimerida.gr