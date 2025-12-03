Spotify Wrapped 2025: Η Taylor Swift έχασε την παγκόσμια πρωτιά – Τα πιο δημοφιλή τραγούδια της χρονιάς

Το Spotify παρουσίασε το Wrapped 2025 και μαζί του τις λίστες με τους καλλιτέχνες, τα τραγούδια και τα άλμπουμ που σημάδεψαν τη χρονιά. Η σημαντικότερη ανατροπή καταγράφεται στην κορυφή των Global Top Artists, όπου η Taylor Swift, που είχε διατηρήσει το No1 για δύο συνεχόμενες χρονιές, υποχώρησε στη δεύτερη θέση.

Πρώτος αναδείχθηκε ο Bad Bunny, ο οποίος συγκέντρωσε περισσότερες από 19,8 δισεκατομμύρια αναπαραγωγές και επανέκτησε τον τίτλο για τέταρτη φορά συνολικά.

Σύμφωνα με το Spotify, η νέα πρωτιά «αντικατοπτρίζει τον παγκόσμιο χαρακτήρα του σημερινού μουσικού ακροατηρίου», με την πλατφόρμα να επισημαίνει ότι η ισπανόφωνη μουσική φτάνει πλέον σε κοινά σε όλες τις ηπείρους και ότι πολλά περιφερειακά είδη αποκτούν διεθνή απήχηση. Στην πρώτη πεντάδα των φετινών Global Top Artists ακολουθούν η Taylor Swift, ο The Weeknd, ο Drake και η Billie Eilish.

Στα άλμπουμ, την κορυφή κατέλαβε το «DeBÍ TiRAR MáS FOToS» του Bad Bunny, το οποίο συγκέντρωσε τις περισσότερες ακροάσεις παγκοσμίως μέσα στο 2025. Στις επόμενες θέσεις βρέθηκαν το soundtrack «KPop Demon Hunters», το «Hit Me Hard and Soft» της Billie Eilish, το «SOS Deluxe: LANA» της SZA και το «Short n’ Sweet» της Sabrina Carpenter.

Spotify Wrapped: Τα πιο δημοφιλή τραγούδια της χρονιάς

Στα τραγούδια, πρώτο αναδείχθηκε το «Die With A Smile» των Lady Gaga και Bruno Mars με πάνω από 1,7 δισεκατομμύρια streams. Ακολούθησαν το «BIRDS OF A FEATHER» της Billie Eilish, το «APT.» της ROSÉ με τον Bruno Mars, το «Ordinary» του Alex Warren και το «DtMF» του Bad Bunny.

Παρά την εντυπωσιακή αύξηση χρηστών και συνδρομητών, η συζήτηση γύρω από την αμοιβή των καλλιτεχνών στην πλατφόρμα παρέμεινε έντονη. Παράλληλα, η επένδυση του τότε CEO Daniel Ek στη γερμανική εταιρεία Helsing, που αναπτύσσει τεχνητή νοημοσύνη και drones για στρατιωτική χρήση, προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, καλλιτέχνες όπως οι Massive Attack ζήτησαν την απόσυρση των έργων τους από την πλατφόρμα, υποστηρίζοντας ότι «η οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν οι δημιουργοί συνοδεύεται πλέον και από ηθικό βάρος, αφού τα έσοδα από τις ακροάσεις καταλήγουν να χρηματοδοτούν τεχνολογίες καταστροφής». Τους επόμενους μήνες καταγράφηκαν και περιπτώσεις χρηστών που απέσυραν τους λογαριασμούς τους, ιδιαίτερα μετά την προβολή διαφημίσεων σχετικών με την ICE.

Τη χρονιά ολοκληρώνουν οι αναλυτικές λίστες του Wrapped. Στους Global Top Songs δεσπόζουν τα «Die With A Smile», «BIRDS OF A FEATHER», «APT.», «Ordinary» και «DtMF». Στα Global Top Albums, μετά το «DeBÍ TiRAR MáS FOToS», ακολουθούν τα «KPop Demon Hunters», «HIT ME HARD AND SOFT», «SOS Deluxe: LANA», «Short n’ Sweet», «MAYHEM», «You’ll Be Alright, Kid», «I’m The Problem», «GNX» και «Un Verano Sin Ti».

Με την επιστροφή του Bad Bunny στην κορυφή και με συνεχείς εντάσεις γύρω από τη λειτουργία της πλατφόρμας, το Wrapped 2025 καταγράφει μια χρονιά όπου οι συζητήσεις για την παγκόσμια μουσική βιομηχανία ξεπέρασαν κατά πολύ τα ίδια τα charts.

