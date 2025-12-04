Το κατασκευαστικό λάθος στα γυναικεία αθλητικά παπούτσια για το οποίο δεν μιλά κανείς

Σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο BMJ Open Sport & Exercise Medicine, τα περισσότερα γυναικεία αθλητικά παπούτσια δεν είναι πραγματικά σχεδιασμένα για γυναίκες. Αντίθετα, βασίζονται σε ανδρικά πρότυπα και απλώς μικραίνουν σε μέγεθος και βάφονται σε πιο «θηλυκά» χρώματα - μια προσέγγιση που οι ειδικοί αποκαλούν “shrink it and pink it”. «Τα παπούτσια που πωλούνται ως γυναικεία δεν λαμβάνουν υπόψη τις ανατομικές διαφορές των γυναικών – ούτε τον τρόπο που αυτές τρέχουν», εξηγεί ο Δρ. Κρις Νέιπιερ, επικεφαλής της έρευνας και καθηγητής φυσιολογίας στο Πανεπιστήμιο Simon Fraser του Καναδά.

Αυτή η πρακτική έχει σημαντικές συνέπειες για τις γυναίκες δρομείς. Παρά το γεγονός ότι οι μεγάλες εταιρείες επενδύουν δισεκατομμύρια για την ανάπτυξη παπουτσιών που υποτίθεται ότι βελτιώνουν την άνεση και την απόδοση, ένα μεγάλο μέρος της γυναικείας κοινότητας τρέχει με προϊόντα που δεν έχουν σχεδιαστεί για το γυναικείο πόδι. Οι γυναίκες συχνά αναφέρουν προβλήματα στα παπούτσια τους, όπως στενότητα στα δάχτυλα, ανεπαρκής στήριξη της φτέρνας και έλλειψη απορρόφησης κραδασμών, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο την άνεση, αλλά και την απόδοση και τον κίνδυνο τραυματισμών.

Τι είναι το «shrink it and pink it»

Το «shrink it and pink it» είναι ένα γνωστό κόλπο στον κόσμο του μάρκετινγκ. Ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει ουσιαστικά μια εύκολη λύση στον σχεδιασμό και την ανατομία κυρίως ρούχων και υποδημάτων, παραβλέποντας τις πραγματικές ανάγκες και διαφορές μεταξύ φύλων. Τι κάνουν ακριβώς: παίρνουν ένα ανδρικό σχέδιο, το μικραίνουν, το βάφουν σε πιο θηλυκά χρώματα και ξαφνικά το προϊόν θεωρείται «γυναικείο», χωρίς όμως να είναι πραγματικά. Η πρακτική αυτή δεν περιορίζεται στα παπούτσια - τη συναντάμε σε ρούχα, φόρμες και άλλα αθλητικά είδη. Το αποτέλεσμα; Προϊόντα που ναι μεν φαίνονται «γυναικεία», αλλά δεν ταιριάζουν στο γυναικείο σώμα ούτε ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της γυναίκας που τα φοράει.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα της έρευνας

Οι συμμετέχουσες στην έρευνα - γυναίκες 20 έως 70 ετών με πολυετή εμπειρία στο τρέξιμο - ανέφεραν ξεκάθαρα τι θέλουν από τα παπούτσια τους: ένα αθλητικό παπούτσι με περισσότερη άνεση στα δάχτυλα, στενότερη εφαρμογή στη φτέρνα και περισσότερη απορρόφηση των κραδασμών. Πολλές μητέρες σημείωσαν πως μετά την εγκυμοσύνη χρειάζονται μεγαλύτερο νούμερο και επιπλέον στήριξη.«Για πολλές, ήταν η στιγμή που συνειδητοποίησαν ότι τα προβλήματα που είχαν με τα παπούτσια τους δεν ήταν δικό τους λάθος, αλλά ένα κοινό πρόβλημα όλων των γυναικών είτε που τρέχουν, είτε που απλά φοράνε αθλητικά παπούτσια στην καθημερινότητά τους», δήλωσε ο Δρ. Κρις Νέιπιερ, επικεφαλής της μελέτης.

Η έρευνα μπορεί να ήταν μικρή, αλλά στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα: η βιομηχανία αθλητικών ειδών επενδύει δισεκατομμύρια σε προϊόντα που τελικά δεν ανταποκρίνονται στις γυναίκες. Ίσως όμως ήρθε η ώρα τα γυναικεία παπούτσια να σταματήσουν να είναι απλά ροζ εκδόσεις των ανδρικών, και να φτιαχτούν για τα πόδια των γυναικών και τις πραγματικές του ανάγκες, όπως έπρεπε από την αρχή.

Με πληροφορίες από: sciencefocus / Πηγή: athensvoice.gr