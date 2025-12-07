Katy Perry: Μόλις έκανε τη σχέση της με τον Justin Trudeau επίσημη στο Instagram

Η Katy Perry έκανε πριν από λίγες ώρες τη σχέση της με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Justin Trudeau επίσημη στον Instagram. Η pop star μοιράστηκε το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου μια ανάρτηση με φωτογραφίες και βίντεο από το ταξίδι τους στην Ιαπωνία. Σε μία από τις εικόνες, οι δυο τους ποζάρουν cheek to cheek σε μια τρυφερή selfie σε εξωτερικό χώρο.

Ένα video στο καρουζέλ έδειχνε το ζευγάρι να δειπνεί μαζί και περιελάμβανε στιγμιότυπα με τους δυο τους να κοιτάζονται γλυκά στα μάτια.

«Περιοδεία στο Τόκιο και άλλα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης η τραγουδίστρια.

Στη διάρκεια του ταξιδιού στην Ιαπωνία, που είναι μέρος της περιοδείας της Katy Perry, Lifetimes Tour, εκείνη συνόδευσε τον πολιτικό στη συνάντησή του με τον πρώην Ιάπωνα Πρωθυπουργό, Fumio Kishida, και τη σύζυγό του, Yoko, την περασμένη Τετάρτη (3 Δεκεμβρίου). Στον επίσημο λογαριασμό του Twitter του πρώην πρωθυπουργικού ζεύγους η τραγουδίστρια αναφέρεται ως «η σύντροφος του Justin Trudeau».

«Ο πρώην Καναδός Πρωθυπουργός Justin Trudeau επισκέφθηκε την Ιαπωνία με την σύντροφό του και μαζί με τη σύζυγό μου και εμένα φάγαμε μεσημεριανό», έγραψε στη λεζάντα του στα ιαπωνικά. «Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως πρωθυπουργός, συναντηθήκαμε πολλές φορές ως συνάδελφοι ηγέτες και, όταν επισκέφθηκα τον Καναδά, συνεργαστήκαμε για να ενισχύσουμε τις διμερείς σχέσεις, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης του “Japan–Canada Action Plan”, δουλεύοντας δίπλα δίπλα. Είμαι χαρούμενος που συνεχίζουμε να διατηρούμε αυτή τη φιλία με αυτόν τον τρόπο.»

