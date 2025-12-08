Χρυσές Σφαίρες: Ιστορική πρωτιά για την πρωταγωνίστρια του «Wicked», Σίνθια Ερίβο

Η Σίνθια Ερίβο (Cynthia Erivo) έγραψε ιστορία στις φετινές υποψηφιότητες των Χρυσών Σφαιρών, εδραιώνοντας τη θέση της ως μία από τις πιο αναγνωρισμένες ηθοποιούς της γενιάς της.

Η Ερίβο έγινε η πρώτη μαύρη ηθοποιός που λαμβάνει δύο υποψηφιότητες στην κατηγορία Καλύτερης Ηθοποιού σε Κινηματογραφική Ταινία - Μιούζικαλ ή Κωμωδία, και μάλιστα για τον ίδιο ρόλο σε διαδοχικά έτη.

Η υποψηφιότητα ήρθε για την υπέροχη ερμηνεία της ως Elphaba στο «Wicked: For Good» του Jon M. Chu ενώ ήταν υποψήφια στην ίδια κατηγορία πέρυσι για το πρώτο μέρος του franchise «Wicked».

Cynthia Erivo has been nominated for a Golden Globe for Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture (Musical or Comedy) pic.twitter.com/eaKNFTOEy2 — Wicked: For Good (@wickedmovie) December 8, 2025

Φέτος η σταρ είναι υποψήφια μαζί με τις Ρόουζ Μπερν («If I Had Legs I'd Kick You»), Κέιτ Χάντσον («Song Sung Blue»), Τσέις Ινφίνιτι («One Battle After Another»), Αμάντα Σέιφριντ («The Testament of Ann Lee») και Εμα Στόουν («Bugonia»).

Όπως αναφέρει το Variety, πριν από τη δεύτερη υποψηφιότητα της Ερίβο, μόνο 12 μαύρες πρωταγωνίστριες είχαν λάβει υποψηφιότητα στην εν λόγω κατηγορία καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας των βραβείων. Η Άντζελα Μπάσετ (Angela Bassett) παραμένει μέχρι στιγμής, η μοναδική μαύρη ηθοποιός που έχει καταφέρει να κερδίσει το βραβείο αυτής της κατηγορίας με την ερμηνεία της ως Τίνα Τέρνερ (Tina Turner) στην ταινία «What's Love Got to Do With It» (1994).

Η 83η ετήσια απονομή των Χρυσών Σφαιρών θα λάβει χώρα την Κυριακή 11 Ιανουαρίου με οικοδέσποινα την Νίκι Γκλέιζερ (Nikki Glaser).

Εννέα υποψηφιότητες για το "One Battle After Another"

Με εννέα υποψηφιότητες, το πολιτικό δράμα "One Battle After Another" (ελληνικός τίτλος: "Μια Μάχη Μετά την Άλλη"), η τελευταία ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον με πρωταγωνιστή τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, κυριάρχησε στις υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες, που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Η ταινία της Warner Bros θα διαγωνιστεί στην κατηγορία καλύτερης ταινίας μιούζικαλ ή κωμωδίας με αντίπαλους τις ταινίες "Marty Supreme" και "Bugonia", σκηνοθεσίας Γιώργου Λάνθιμου, μεταξύ άλλων.

Το νορβηγικό δράμα "Affeksjonsverdi" ("Συναισθηματική Αξία") κατέλαβε τη δεύτερη θέση με οκτώ υποψηφιότητες. Ακολουθεί το θρίλερ "Sinners" ("Αμαρτωλοί") με επτά υποψηφιότητες.

Και οι δύο είναι υποψήφιες για καλύτερη ταινία δράματος μαζί με την ερμηνεία του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο για το "Frankenstein" και το "Hamnet".

Ηθοποιοί υποψήφιοι για βραβεία καλύτερης ερμηνείας είναι οι Ντι Κάπριο και οι συμπρωταγωνιστές του "One Battle" Μπενίσιο ντελ Τόρο, Σον Πεν, Τσέις Ινφίνιτι και Τεγιάνα Τέιλορ .

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και ο Άνταμ Σάντλερ έλαβαν υποψηφιότητες για το "Jay Kelly", όπως και ο Ντουέιν Τζόνσον για το "The Smashing Machine" και η Τζέσι Μπάκλεϊ για το "Hamnet".

Η Αριάνα Γκράντε και η Σίνθια Ερίβο κέρδισαν υποψηφιότητες για τους ρόλους τους στο "Wicked: For Good", αν και το δεύτερο μέρος του prequel της Universal Pictures "The Wizard of Oz" δεν κατάφερε να μπει στον τομέα του μιούζικαλ ή της κωμωδίας.

Σε μια νέα κατηγορία podcast, οι ψηφοφόροι για τις Χρυσές Σφαίρες πρότειναν τα "Armchair Expert with Dax Shepard", "Call Her Daddy", "Good Hang with Amy Poehler", "The Mel Robbins Podcast", "Smartless" και το "Up First" του National Public Radio.

Η σειρά "The White Lotus" του HBO ηγήθηκε στα βραβεία για τηλεοπτικές σειρές με έξι υποψηφιότητες, μπροστά από το "Adolescence" του Netflix .

Το Netflix ξεπέρασε όλα τα δίκτυα με 22 υποψηφιότητες σε κατηγορίες τηλεοπτικών σειρών. Η ανεξάρτητη εταιρεία διανομής Neon, το στούντιο πίσω από τις ταινίες "Affeksjonsverdi", "It Was Just an Accident" και "The Secret Agent", εξασφάλισε τις περισσότερες υποψηφιότητες για ταινίες, με 21.

Οι νικητές για τις φετινές Χρυσές Σφαίρες -που θεωρούνται προάγγελος των Όσκαρ- θα ανακοινωθούν σε τελετή στις 11 Ιανουαρίου στο Μπέβερλι Χιλς.

Η κωμικός Νίκι Γκλέιζερ θα παρουσιάσει την τελετή απονομής που θα μεταδοθεί ζωντανά στο CBS και θα μεταδοθεί στο Paramount+.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ