Χάρης Ρώμας: Το αποχετευτικό σύστημα του Βυζαντίου σίγουρα είναι πιο ενδιαφέρον από την «Ιθάκη» του Τσίπρα

Ένα αιχμηρό σχόλιο με εκκίνηση τον ρόλο του ως καθηγητής Κωνσταντίνος Κατακουζηνος στην τηλεοπτική σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης» έκανε ο Χάρης Ρώμας για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα μιλώντας πρόσφατα σε podcast.

Όπως είπε ο δημοφιλής ηθοποιός στο Secret Podcast «έχω την αίσθηση, χωρίς να θέλω να πληγώσω τον Αλέξη, ότι το αποχετευτικό σύστημα στο Βυζάντιο σίγουρα είναι πιο ενδιαφέρον από την Ιθάκη του Τσίπρα».

«Εγώ πιστεύω στο αποχετευτικό σύστημα γιατί σου προτείνει σε κάποιες περιπτώσεις - και δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη γιατί θα ήταν χυδαίο - να τραβήξεις το καζανάκι» πρόσθεσε ο Χάρης Ρώμας.

Μιλώντας για την γενικότερη εμπλοκή του με τον χώρο της πολιτικής στον δήμο Χαλανδρίου, ο Χάρης Ρώμας είπε «ενεπλάκην και γιατί έχω ενδιαφέρον για τα κοινά. Συνάντησα, όμως, πολλούς ανθρώπους που είναι ανάξιοι και το κάνουν για να έχουν εξουσία καρέκλα και χρήμα».

«Δεν πετάω, όμως, στα τάρταρα όλο το πολιτικό προσωπικό. Τότε γιατί τους ψήφισες και δεν πήγες ο ίδιος; Δεν είναι σάκος του μποξ οι πολιτικοί, αλλά ότι ότι υπάρχουν άνθρωποι κατώτεροι των προσδοκιών, υπάρχουν. Υπάρχουν άνθρωποι με Α και άνθρωποι με α. Οι δεύτεροι είναι λάθος γιατί προσπαθούν να γίνουν με Α».

