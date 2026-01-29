Η NASA λαμβάνει σήμα 10 δευτερολέπτων που στάλθηκε πριν από 13 δισεκατομμύρια χρόνια

Ένα παροδικό σήμα που στάλθηκε πριν από 13 δισεκατομμύρια χρόνια εντόπισαν οι επιστημόνες της NASA.

Αυτή η σύντομη έκρηξη ενέργειας εντοπίστηκε από ερευνητές στα εργαστήρια Goddard και JPL της NASA κατά τη διάρκεια της συνήθους επεξεργασίας δεδομένων, με μια περίεργη έρευνα που πραγματοποίηθηκε από έναν μεταπτυχιακό φοιτητή.

Η ανακάλυψη επιβεβαιώθηκε με διασταύρωση δεδομένων με το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb, το οποίο μπορεί να παρατηρήσει μέσω της κοσμικής σκόνης για να ανιχνεύσει φως από το πρώιμο σύμπαν.

Το σήμα δεν προέρχεται από εξωγήινους. Κανείς στη NASA δεν είδε ξαφνικά έναν τέλειο δυαδικό κώδικα που να γράφει «HELLO HUMAN». Αυτό που είδαν ήταν πιο παράξενο και κατά κάποιο τρόπο πιο βαθύ.

Ένα σπάνιο μοτίβο στα ραδιοκύματα, μια λάμψη δομημένης ενέργειας που δεν πρέπει να εμφανίζεται από το πουθενά. Αναλύοντας δεδομένα από το τηλεσκόπιο James Webb, επιστήμονες εντόπισαν μια ραδιοφωνική έκρηξη 10 δευτερολέπτων από την «κοσμική αυγή», την εποχή που σχηματίστηκαν τα πρώτα αστέρια και οι γαλαξίες. Η ανάλυση του σήματος, που επιμηκύνθηκε λόγω της διαστολής του σύμπαντος, βοηθά στην κατανόηση καταστροφικών γεγονότων όπως η κατάρρευση άστρων ή η δραστηριότητα μαύρων τρυπών σε εκείνη την πρώιμη περίοδο.

Ένα σήμα 13 δισεκατομμυρίων ετών, πέρα ​​από την αστροφυσική του σημασία, έχει άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή τεχνολογία μέσω του ακριβούς συγχρονισμού.

Σύμφωνα με τη NASA, η κατανόηση κοσμικών σημάτων και της διαστολής του χωροχρόνου βελτιώνει την ακρίβεια του GPS και των δορυφορικών επικοινωνιών. Η ανακάλυψη αναζωπυρώνει επίσης το ερώτημα για την πιθανότητα εξωγήινης ζωής, αν και η NASA το χαρακτηρίζει επίσημα ως αστροφυσικό γεγονός, όχι μήνυμα από εξωγήινους.

Τι ισχύει για το παράξενο αυτό σήμα

Τι πιθανώς είναι: Μια βίαιη έκρηξη που συνδέεται με την πρώτη γενιά γαλαξιών ή μαύρων τρυπών.

Μια βίαιη έκρηξη που συνδέεται με την πρώτη γενιά γαλαξιών ή μαύρων τρυπών. Τι μάλλον δεν είναι: Ένα σκόπιμο μήνυμα, ένας επαναλαμβανόμενος φάρος ή ένα σημάδι κοντινού πολιτισμού.

Ένα σκόπιμο μήνυμα, ένας επαναλαμβανόμενος φάρος ή ένα σημάδι κοντινού πολιτισμού. Τι μας δίνει: Ένα πιο ευκρινές παράθυρο στο πρώιμο σύμπαν και φρέσκες ενδείξεις για το πώς όλα όσα γνωρίζουμε φώτισαν για πρώτη φορά το σκοτάδι.

Προς το παρόν, η ηχώ των 10 δευτερολέπτων πριν από 13 δισεκατομμύρια χρόνια βρίσκεται σε σκληρούς δίσκους και διακομιστές cloud, αντιγράφεται και δημιουργείται αντίγραφο ασφαλείας και μελετάται.

Οι άνθρωποι που το είδαν για πρώτη φορά θα θυμούνται εκείνη τη στιγμή για το υπόλοιπο της ζωής τους. Οι υπόλοιποι από εμάς το κουβαλάμε με πιο χαλαρό τρόπο, ως ένα άλλο περίεργο γεγονός για τον τόπο που ζούμε.

