Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια της Τουρκίας (βίντεο)

Έκρηξη σημειώθηκε λίγο νωρίτερα σε διυλιστήριο της TURPAS στην πόλη Νικομήδεια της Τουρκίας, που βρίσκεται στην περιοχή Κόρφεζ της επαρχίας Κοτζαέλι και συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Τουρκίας.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί σε ποιο τμήμα του διυλιστηρίου εκδηλώθηκε η φωτιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι εργαζόμενοι που βρίσκονταν εντός των εγκαταστάσεων απομακρύνθηκαν άμεσα στο πλαίσιο των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας. Παράλληλα, οι κάτοικοι των γύρω περιοχών ειδοποιήθηκαν για τον ενδεχόμενο κίνδυνο έκρηξης.

Αμέσως μετά τον εντοπισμό της πυρκαγιάς, πυροσβεστικά κλιμάκια έφτασαν χωρίς καθυστέρηση στο σημείο. Με τη συνδρομή των ιδίων ομάδων άμεσης επέμβασης της TURPAS, καταβάλλονται εντατικές προσπάθειες ώστε να αποτραπεί η εξάπλωση της φωτιάς σε κρίσιμες εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου.

#SONDAKİKA | TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİNDE PATLAMA



📌Patlamada, can kaybı yaşanmazken yaralanan da olmadı.



🎙️Detayları A Haber Muhabiri Hakan Süer aktardı. pic.twitter.com/282e4ef63y — A Haber (@ahaber) January 29, 2026

Οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν λάβει εκτεταμένα μέτρα στην ευρύτερη περιοχή, απαγορεύοντας την προσέγγιση πολιτών και οχημάτων στη ζώνη του συμβάντος. Ασθενοφόρα βρίσκονται επίσης σε ετοιμότητα, ενώ έχει γίνει γνωστό ότι οι επιχειρήσεις κατάσβεσης συνεχίζονται και τα συνεργεία θα παραμείνουν στο σημείο καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και αναμένεται να ξεκινήσει αναλυτική τεχνική έρευνα. Δεν έχει εκδοθεί ακόμη επίσημη ανακοίνωση σχετικά με πιθανά θύματα ή τραυματισμούς, ωστόσο οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απουσία νεκρών.

TÜPRAŞ’TA PATLAMA



Türkiye Petrol Rafinerileri TÜPRAŞ’ta patlama yaşandığı bilgisi var.

İzmit’teki rafineride patlama sonrası yükselen alevler ve duman görülüyor. pic.twitter.com/5LPo9Z8vPd — Muratcan Altuntoprak (@altuntoprak_m) January 29, 2026

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στελέχη της εταιρείας, καθώς και οι τοπικές αρχές αναμένεται να προβούν σε ενημέρωση τις επόμενες ώρες. Περισσότερα στοιχεία για τα αίτια του περιστατικού και το μέγεθος των ζημιών θα δοθούν μετά τον πλήρη έλεγχο της φωτιάς.

Την ίδια ώρα, έντονη είναι η ανησυχία στους κατοίκους των γύρω συνοικιών, καθώς η παρουσία μιας μεγάλης βιομηχανικής εγκατάστασης στην περιοχή εντείνει τους φόβους για διαρροές αερίων και τον κίνδυνο έκρηξης. Οι τοπικές Αρχές τονίζουν ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά.

Πηγή: protothema.gr