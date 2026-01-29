Πού να ταξιδέψετε το 2026: Από την Αυστραλία μέχρι τη Χιλή - 20 προορισμοί που ξεχωρίζουν

Είκοσι συναρπαστικούς προορισμούς που αξίζει να επισκεφθεί κανείς το 2026, προτείνει στους αναγνώστες του το CNNi Travel. Η λίστα ικανοποιεί ακόμα και τους πιο απαιτητικούς ταξιδιώτες, καθώς οι προτάσεις περιλαμβάνουν από μέρη όπου θα γίνει ορατή ολική έκλειψη ηλίου, μέχρι γαστρονομικούς παραδείσους και τόπους που επιστρέφουν δυναμικά ως προορισμοί καθώς ανέκαμψαν από φυσικές καταστροφές.

1. Αδελαΐδα, Αυστραλία

Ουρανοξύστες ανάμεσα στην φύση στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας. UNSPLASH

Η Αδελαΐδα είναι σαν ένας μικρόκοσμος όλων όσων κάνουν την Αυστραλία ξεχωριστή: παραλίες, αμπελώνες, άγρια ​​ζωή και το καλύτερο φαγητό και ποτό.

Ακόμα ένας λόγος για να την επισκεφθείς είναι πως φέτος το εντυπωσιακό νησί Καγκουρό, υποδέχεται ξανά επισκέπτες μετά τις καταστροφές που υπέστη από τις πυρκαγιές του 2020. Πρόκειται για την επιτομή της ποικιλίας, γεμάτο παρθένες παραλίες, ιστορικούς φάρους, προστατευόμενους βιότοπους, υπόγεια σπήλαια, σπάνιες μέλισσες, τοπικές γκουρμέ νοστιμιές και... πιγκουΐνους.

2. Αλγερία

Bραχώδεις σχηματισμοί στέκονται επιβλητικοί στην έρημο Σαχάρα στις 5 Ιουλίου 2025. AP Photo/Audrey Thibert

Χαθείτε στην αμμώδη απεραντοσύνη της Σαχάρας, μια «θάλασσα» από χρυσή άμμο όπου οι ορεινοί αμμόλοφοι λάμπουν πριν από το ηλιοβασίλεμα, δίνοντας τη θέση τους σε σκοτεινούς ουρανούς γεμάτους αστέρια.

Απομονωμένη από τη δεκαετία του 1960, η Αλγερία άρχισε να ανοίγεται σε διεθνείς επισκέπτες το 2023, εκδίδοντας βίζες τριάντα ημερών. Πρόκειται για μια χώρα με έντονα αλλά και σιωπηλά φυσικά τοπία, της οποίας οι ομορφιές δεν ήταν προσβάσιμες στους τουρίστες για ολόκληρες δεκαετίες.

3. Αρούσα, Τανζανία

Στους πρόποδες του επιβλητικού ηφαιστειακού Όρους Μέρου, η πόλη Αρούσα στην ανατολική Αφρική αποτελεί συχνά αφορμή για περιπέτεια.

Το φθινόπωρο του 2026, θα υπάρχει ακόμα ένας λόγος να μείνει κανείς στην πόλη: το Dr Jane’s Dream: The Goodall Centre for Hope ανοίγει, τιμώντας την αείμνηστη πρωτευοντολόγο και ανθρωπολόγο Jane Goodall.

Στο Εθνικό Πάρκο της Αρούσα θα έρθετε σε επαφή με φλαμίγκο και καμηλοπαρδάλεις που περιπλανώνται ανάμεσα στα καταπράσινα τοπία.

4. Αραγονία, Ισπανία

Ζήστε ένα σπάνιο ουράνιο γεγονός στις 12 Αυγούστου 2026: μια ολική ηλιακή έκλειψη θα διασχίσει τη βόρεια Ισπανία και την Αραγονία.

Μαγευτικό τοπίο στην Αραγόνια της Ισπανίας. UNSPLASH

Η Σαραγόσα ως πρωτεύουσα της περιοχής συνδυάζει ιστορία 2.000 ετών με ρωμαϊκά κατάλοιπα και μνημεία Mudéjar, αναγνωρισμένα από την UNESCO.

Πατρίδα του διάσημου ζωγράφου Φρανθίσκο Γκόγια, ελπίζει να επαναλειτουργήσει το μοναδικό μουσείο αφιερωμένο στο έργο του το 2026. Στην ορεινή Τερουέλ, οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν χωριά-φαντάσματα και να δοκιμάσουν να μαζέψουν τρούφες, ενώ η Αραγονία φημίζεται και για τα μονοπάτια που οι ταξιδιώτες μπορούν να κάνουν πεζοπορία.

5. Μπαχρέιν

Ηλιοβασίλεμα στην Μανάμα, πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη του Μπαχρείν. UNSPLASH

Το Μπαχρέιν είναι από εκείνα τα μέρη που έχεις ακουστά — ίσως από το Grand Prix της Formula 1 — αλλά δύσκολα θα εντόπιζες στον χάρτη. Πρόκειται για μια μίκρη παραθαλάσσια χώρα που συχνά επισκιάζεται από τους πιο εντυπωσιακούς γείτονες όπως το Ντουμπάι, το Άμπου Ντάμπι και το Κατάρ. Ακριβώς όμως αυτό είναι μέρος της γοητείας του.

Το εσωτερικό του νησιού προσφέρει μια αυθεντική εμπειρία ερήμου, ενώ οι παραλίες αγκαλιάζουν την ακτογραμμή.

Το Μπαχρείν φημίζεται για την έντονη κουλτούρα του καφέ και τους πιο χαλαρούς κανόνες για το αλκοόλ, προσφέροντας στους επισκέπτες μια πιο χαλαρή, αλλά ταυτόχρονα κομψή εναλλακτική εμπειρία.

6. Βρυξέλλες, Βέλγιο

Ηλιοβασίλεμα στο Mont des Arts στις Βρυξέλλες, Βέλγιο. UNSPLASH

Η πόλη των Βρυξελλών είναι εδώ και χρόνια γνωστή για τα ιστορικά της κτίρια, τη μεγαλοπρεπή πλατεία Grand Place και τις γαστρονομικές απολαύσεις. Όμως πέρα από τον ρόλο της ως «πρωτεύουσα της Ευρώπης», η πόλη ετοιμάζεται να αναδειχθεί σε κορυφαίο πολιτιστικό προορισμό το 2026.

Τον Νοέμβριο ανοίγει το πολυαναμενόμενο Kanal Centre Pompidou. Ο νέος χώρος θα φιλοξενεί εκθέσεις, εστιατόριο στην ταράτσα και το αρχείο αρχιτεκτονικής CIVA. Η καλλιτεχνική ταυτότητα της πόλης ξεδιπλώνεται επίσης στο Μουσείο Κόμικς, στη ζωντανή street art σκηνή και στη διεθνή φουάρ σύγχρονης τέχνης Art Brussels.

7. Χιλιανά Φιόρδ

Δύση του ηλίου στο Parque Nacional Torres del Paine στην Χιλή. UNSPLASH

Λιγότερο γνωστά, αλλά εξίσου μαγευτικά, τα φιόρδ της Χιλής είναι ένας υδάτινος λαβύρινθος από κανάλια, παγετώνες και απομονωμένους κόλπους.

Συχνά αποκαλούνται η «νοτιοαμερικανική απάντηση» στα νορβηγικά φιόρδ, με παρθένα φύση και εντυπωσιακά τοπία που μπορεί κανείς να προσεγγίσει μόνο από τη θάλασσα.

Η περιοχή, που διαμορφώθηκε καθώς οι παγετώνες υποχωρούσαν πριν από εκατομμύρια χρόνια, φιλοξενεί πλούσια άγρια ζωή, με συχνές εμφανίσεις δελφινιών, πιγκουίνων και μεταναστευτικών φαλαινών.

8. Ντέβον, Αγγλία

Ψαρόβαρκες σε μαρίνα στο Ντέβον της Αγγλίας. UNSPLASH

Το Ντέβον της Αγγλίας ετοιμάζεται να τιμήσει τη διασημότερη κόρη του, την Αγκάθα Κρίστι, καθώς το 2026 συμπληρώνονται 50 χρόνια από τον θάνατό της. Η επέτειος θα συνοδευτεί από πλήθος εκδηλώσεων, ανάμεσά τους και μια μεγάλη έκθεση στη Βρετανική Βιβλιοθήκη στο Λονδίνο.

Ένα ταξίδι με τρένο προς τα δυτικά, μετά από ένα θεματικό Murder Mystery Lunch σε συρμό της Belmond, οδηγεί στον τόπο γέννησής της, το Τόρμπεϊ.

Η παραθαλάσσια πόλη γνώρισε ακμή στη βικτωριανή εποχή και διατηρεί ακόμη τη φινέτσα εκείνων των χρόνων, ενώ κάθε Σεπτέμβριο φιλοξενεί το Φεστιβάλ Αγκάθα Κρίστι.

9. Δομινίκα

Παραλία με χελώνες στην Δομίνικα. UNSPLASH

Η Δομινίκα, γνωστή ως το «Νησί της Φύσης», ενισχύει το προσωνύμιό της δημιουργώντας το πρώτο στον κόσμο Καταφύγιο Φαλαινών Φυσητήρων.

Η προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή θα εκτείνεται σε περίπου 1.230 τετραγωνικά χιλιόμετρα κατά μήκος της δυτικής ακτής του νησιού και θα λειτουργεί ως ασφαλές καταφύγιο για τον μόνιμο πληθυσμό φυσητήρων, έναν από τους ελάχιστους παγκοσμίως.

Πέρα από τις φάλαινες, η Δομινίκα εντυπωσιάζει με τα ηφαιστειακά βουνά, τις καταπράσινες κοιλάδες και τα 365 ποτάμια της.

10. Ανατολικό Τιμόρ

Το Ανατολικό Τιμόρ (ή Τιμόρ-Λέστε), το νεότερο κράτος της Ασίας, απευθύνεται σε ταξιδιώτες που θέλουν να ανακαλύψουν έναν ανερχόμενο προορισμό πριν γίνει γνωστός.

Ηλιοβασίλεμα σε ερημική παραλία στο Ανατολικό Τιμόρ. UNSPLASH

Το κρυφό αυτό διαμάντι βρίσκεται στην καρδιά του Κοραλλιογενούς Τριγώνου, μιας από τις κορυφαίες περιοχές παγκοσμίως για καταδύσεις και snorkeling. Το νησί Atauro ξεχωρίζει για τα καταδυτικά κέντρα και τα eco-resorts, ενώ το ορεινό τοπίο της χώρας προσφέρει πλούσιες φυσικές και πολιτιστικές εμπειρίες.

11. Τζαμάικα

Η Τζαμάικα επιστρέφει δυναμικά. Αυτό είναι το μήνυμα προς τους ταξιδιώτες που αναρωτιούνται για την κατάσταση στο νησί μετά τον φονικό τυφώνα Μελίσα που έπληξε τη χώρα στα τέλη Οκτωβρίου.

Πάνω από τα δύο τρίτα του νησιού είναι ήδη ανοιχτά και υποδέχονται επισκέπτες, με όλο και περισσότερα ξενοδοχεία να επαναλειτουργούν ενόψει της χειμερινής τουριστικής περιόδου.

Το Ότσο Ρίο, στη βόρεια ακτή της Τζαμάικα, φιλοξενεί έναν από τους πιο εντυπωσιακούς φυσικούς θησαυρούς του νησιού: τους καταρράκτες Ντανς Ρίβερ. Παρά τις συνεχιζόμενες εργασίες αποκατάστασης, το μήνυμα της Τζαμάικα είναι σαφές: «Ο καλύτερος τρόπος να στηρίξεις το νησί είναι να επιστρέψεις.

12. Καναζάβα, Ιαπωνία

Μεγάλες αλλαγές έρχονται στον τουρισμό της Ιαπωνίας το 2026: καταργείται το άμεσο tax-free shopping, ενώ εισάγονται διπλές τιμές, όρια επισκεπτών και αυστηρότεροι κανόνες σε υπερφορτωμένους προορισμούς όπως το Όρος Φούτζι. Για όσους, λοιπόν, θέλουν να αποφύγουν τα πλήθη του Τόκιο, της Οσάκα και του Κιότο αλλά και το αυξημένο κόστος - η Καναζάβα αποτελεί ιδανική εναλλακτική.

Μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πόλεις της χώρας, η Καναζάβα ήταν πάντα αγαπημένη των Ιαπώνων και πλέον κερδίζει διεθνές ενδιαφέρον.

Ξεχωρίζουν ο κήπος Kenrokuen, η συνοικία γκεϊσών Higashi Chaya - πιο ήσυχη εναλλακτική του Gion - και τα ερείπια του Κάστρου Καναζάβα. Στα σημαντικά γεγονότα του έτους περιλαμβάνονται το Kanazawa Coffee Festival (τέλη Μαΐου), η άνθιση και φωταγώγηση των κερασιών στον Kenrokuen την άνοιξη και το Tsurugi Horai Festival στις αρχές Οκτωβρίου.

13. Κοιλάδα Όρχον, Μογγολία

Λευκές σκηνές σε χωράφι κατά την ανατολή του ηλίου πάνω από τα yurts στην Μογγολία. UNSPLASH

Η κοιλάδα Όρχον, στην καρδιά της Μογγολίας, μοιάζει με ένα σπίτι στην άκρη του κόσμου. Σε απόσταση περίπου πέντε ωρών οδικώς από την πρωτεύουσα Ουλάν Μπατόρ, η διαδρομή είναι απαιτητική, όμως η ανταμοιβή μεγάλη: ένα τοπίο μακριά από την κίνηση και τον θόρυβο, ένα από τα ελάχιστα μέρη στον πλανήτη όπου μπορεί κανείς πραγματικά να αποσυνδεθεί.

Αυτό το αίσθημα απομόνωσης ίσως αλλάξει τα επόμενα χρόνια, καθώς η Μογγολία σχεδιάζει τη δημιουργία μιας νέας πόλης στην περιοχή. Το Νέο Καρακόρουμ θα ανεγερθεί στα εδάφη της άλλοτε πρωτεύουσας της Μογγολικής Αυτοκρατορίας και θα μεταμορφώσει οριστικά το τοπίο.

14. Όουλου, Φινλανδία

Η βιβλιοθήκη και το θέατρο στην πόλη Οουλού της Φινλανδίας. UNSPLASH

Παρά τα χρόνια που πέρασε στην σκιά του Ελσίνκι και της Λαπωνίας, το Όουλου ξεχωρίζει το 2026 ως μια από τις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες Πολιτισμού.

Το Όουλου είναι ιδανικό για την παρατήρηση του Βόρειου Σέλας και φημίζεται για τις εντυπωσιακές πλωτές σάουνες αλλά και για τα πανέμορφα φυσικά σημεία, όπως τα νησιά Hupisaaret στην εκβολή του ποταμού.

Αξιοθέατα όπως ο Καθεδρικός Ναός του 18ου αιώνα και η Αγορά δεν πρέπει να παραλειφθούν, ενώ ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της πόλης είναι το μπρούτζινο άγαλμα ενός αστυνομικού, ονόματι «Toripolliisi», στην πλατεία της Αγοράς.

Στο πλαίσιο του Oulu2026, η πόλη θα φιλοξενήσει περίπου 200 εκδηλώσεις, ανάμεσά τους το φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής «Frozen People» και την πρεμιέρα του μιούζικαλ «Snowball», που διαδραματίζεται στη γη των Βόρειων Φώτων, κλείνοντας το πρόγραμμα της χρονιάς με ένα εντυπωσιακό φινάλε.

15. Πενάνγκ, Μαλαισία

Θυμάσαι τα παστέλ σπίτια και τις πολύβουες αγορές από το «Crazy Rich Asians»; Η αλήθεια είναι ότι η μεγαλύτερη μερίδα της ταινίας γυρίστηκε στην Πενάνγκ. Η κουλτούρα Peranakan — με μίξη κινεζικών, νοτιοανατολικοασιατικών και ευρωπαϊκών στοιχείων — αναδεικνύεται έντονα εδώ, ιδιαίτερα στη διάσημη γαστρονομία του νησιού, που το 2025 τιμήθηκε για πρώτη φορά από τον Οδηγό Michelin.

Ανεξαρτήτως Michelin, δεν χρειάζεται να ξοδέψεις πολλά για εξαιρετικό φαγητό στην Πενάνγκ: τα street stalls, οι νυχτερινές αγορές και τα kopitiams (παραδοσιακά καφέ) προσφέρουν αρωματικά κάρυ, ζεστά μπωλ με λάκσα, γλυκά pandan και καρύδας και άλλες γευστικές απολαύσεις. Μεταξύ γευμάτων, μπορείς να ανακάλυψεις τα εμβληματικά street murals του George Town, όπως εκείνο που τιμά τον τοπικό ήρωα Jimmy Choo.

16. Peñico, Περού

Το Μάτσου Πίτσου ένα συννεφιασμένο πρωινό. UNSPLASH

Μετά από οκτώ χρόνια ανασκαφών, η αρχαία πόλη Peñico αποκαλύφθηκε από αρχαιολόγους το 2025.

Ο αρχαιολογικός χώρος, περίπου τέσσερις ώρες βόρεια της Λίμα, προσφέρει μονοπάτια για περπάτημα ανάμεσα στα διατηρημένα ερείπια και αποτελεί συναρπαστική αρχαιολογική προσθήκη στα πιο γνωστά Μάτσου Πίτσου, στις Άνδεις.

Για ταξιδιώτες που αναζητούν μοναδικές εμπειρίες που συνδυάζουν ιστορία και φυσική ομορφιά, η Peñico ανοίγει ένα παράθυρο σε έναν αρχαίο πολιτισμό, με τις συνεχιζόμενες ανασκαφές να προμηνύουν ακόμα περισσότερες ανακαλύψεις στο μέλλον.

17. Φιλαδέλφεια

Ο ποταμός Schuylkill με φόντο το Μουσείο Τέχνης της Φιλαδέλφειας και τον κεντρικό ορίζοντα της πόλης. UNSPLASH

Η Φιλαδέλφεια προσελκύει κάθε χρόνο εκατομμύρια τουρίστες για τα παγκοσμίου φήμης μουσεία της, ιστορικά αξιοθέατα όπως το Liberty Bell και τη γαστρονομική σκηνή γύρω από την καταπράσινη Rittenhouse Square.

Το 2026 όμως, η πόλη θα ξεχωρίσει καθώς θα είναι ένα από τα κεντρικά σημεία της εθνικής επέτειου για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ. Στα κύρια γεγονότα περιλαμβάνεται μια ημερήσια διάσκεψη TED για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Δημοκρατίας με ομιλίες νέων ηγετικών προσωπικοτήτων, ενώ το Μουσείο Αμερικανικής Επανάστασης φιλοξενεί ήδη την έκθεση «The Declaration’s Journey» με σπάνια έγγραφα και αντικείμενα της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας.

Εκτός των εορτασμών, η πόλη θα είναι και διοργανώτρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA, με αγώνα στις 4 Ιουλίου και φεστιβάλ φιλάθλων στο Fairmount Park.

18. Sail250

Το Sail250 είναι μια διεθνής ναυτική γιορτή και εκδήλωση-ορόσημο για τον εορτασμό της 250ης επετείου από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών (America's Semiquincentennial), που θα πραγματοποιηθεί το 2026 σε διάφορες πόλεις των ΗΠΑ (Νέα Ορλεάνη, Νόρφοκ, Βαλτιμόρη, Νέα Υόρκη, Βοστώνη). Περιλαμβάνει στόλους από διεθνή ιστιοφόρα («tall ships») και πολεμικά πλοία, εκθέσεις, παρελάσεις και εκδηλώσεις που προωθούν το διεθνές καλό κλίμα και τη ναυτική παράδοση.

Δύο αγωνιστικά ιστιοφόρα κατευθύνονται προς ένα υπήνεμο σημείο σε Νυχτερινού Αγώνα στην περιοχή St Michaels, Η.Π.Α. UNSPLASH

Οι θαλάσσιες εκδηλώσεις ξεκινούν στη Νέα Ορλεάνη στις 28 Μαΐου με μια εμβληματική παρέλαση πλοίων κατά μήκος του ποταμού Μισισιπή. Κατά τη διάρκεια πέντε ημερών, οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στα πλοία και να απολαύσουν εντυπωσιακά πυροτεχνήματα.

Οι εορτασμοί θα ολοκληρωθούν στις 16 Ιουλίου στη Βοστόνη, μια πόλη με βαθιά θαλάσσια ιστορία και σημαντικά μνημεία της Αμερικανικής Επανάστασης.

19. Σάντα Μόνικα, Καλιφόρνια

Η βόρεια είσοδος στην προβλήτα της Σάντα Μόνικα, Καλιφόρνια. UNSPLASH

Εκατό χρόνια μετά την ιστορική διαδρομή Route 66, η Σάντα Μόνικα σηματοδοτεί το τέλος του «Mother Road», του δρόμου που ξεκίνησε την παράδοση του μεγάλου αμερικανικού road trip. Οι ταξιδιώτες μπορούν να διασχίσουν είτε όλο το δρόμο από το Σικάγο είτε την τελική ερημική διαδρομή από την Αριζόνα στην Καλιφόρνια.

Οι λάτρεις του ποδοσφαίρου θα έχουν επίσης λόγο να έρθουν, καθώς η πόλη θα φιλοξενήσει αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026 στο SoFi Stadium στο Ίνγκλγουντ, μόλις 13 μίλια νότια της Σάντα Μόνικα.

20. Σαιν-Πιερ και Μικελόν, Γαλλία

Καθεδρικός ναός στην κοινότητα Puy-Saint-Pierre της Γαλλίας. UNSPLASH

Το αρχιπέλαγος Σαιν-Πιερ και Μικελόν, μόλις 20 χλμ από τη Νέα Γη του Καναδά, αποτελεί τη μοναδική γαλλική επικράτεια στη Βόρεια Αμερική. Η πρωτεύουσα Σαιν-Πιερ εντυπωσιάζει με τα πολύχρωμα κτίρια γύρω από το λιμάνι, ενώ η Μικελόν είναι ιδανική για φυσιολάτρες.

Η περιοχή προσφέρει φρέσκα θαλασσινά, φούρνους, εστιατόρια και μπουτίκ, ενώ το καλοκαίρι είναι η καλύτερη περίοδος για επίσκεψη.

Μην χάσεις την ευκαιρία να επισκεφτείς το ιστορικό χωριό της Μικελόν, πριν η άνοδος της στάθμης της θάλασσας αλλάξει για πάντα την όψη του.

Where to travel in 2026: The best places to visit, CNN Travel Team