Γιορτινός Δεκέμβριος στο Columbia Beach Resort

Το Columbia Beach Resort στο Πισσούρι υποδέχεται τη χριστουγεννιάτικη περίοδο με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει ζεστή φιλοξενία, χαλάρωση και εμπειρίες που κάνουν τις γιορτές πραγματικά ξεχωριστές. Το πολυβραβευμένο θέρετρο έχει διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο γιορτινό σκηνικό, προσφέροντας το ιδανικό περιβάλλον για όσους θέλουν να απολαύσουν ήρεμες και ουσιαστικές στιγμές δίπλα στη θάλασσα.

Από τις πρώτες κιόλας μέρες του Δεκεμβρίου, οι επισκέπτες συναντούν μια ιδιαίτερα φιλόξενη ατμόσφαιρα. Mulled wine, ψητά κάστανα, live piano μουσική και seasonal cocktails δίνουν τον τόνο για χαλαρές απογευματινές και βραδινές στιγμές, ενώ η εορταστική διακόσμηση και ο φωτισμός ολοκληρώνουν την εμπειρία.

Η επίσημη εορταστική περίοδος ξεκίνησε στις 6 Δεκεμβρίου με μια οικογενειακή εκδήλωση που έφερε μικρούς και μεγάλους κοντά. Τα παιδιά συνάντησαν έναν αγαπημένο χριστουγεννιάτικο χαρακτήρα, απόλαυσαν Christmas cookies από το Columbia Confectionery και συμμετείχαν σε δραστηριότητες του Kids Club. Οι γονείς χαλάρωσαν στο Eros Bar με high tea, mulled wine και σαμπάνια. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός μήνα γεμάτου εμπειρίες.

Κάθε μέρα του Δεκεμβρίου φέρνει και μια νέα δραστηριότητα. Cookie και pancake making, mini bingo, χριστουγεννιάτικες ταινίες και θεματικά shows κρατούν ζωντανή τη γιορτινή διάθεση για τα παιδιά. Η επίσκεψη του Άγιου Βασίλη παραμένει από τις πιο αγαπημένες στιγμές, ενώ οργανωμένες εκδρομές σε Πάφο και Λεμεσό δίνουν στους επισκέπτες την ευκαιρία να εξερευνήσουν τη γύρω περιοχή. Το δημοφιλές “Guess the Weight of the Columbia Cake” challenge επιστρέφει, προσθέτοντας μια παιχνιδιάρικη πινελιά στις γιορτές.

Οι εορταστικές βραδιές κορυφώνονται με τα Christmas Eve και New Year’s Eve Gala Dinners, όπου η δημιουργική κουζίνα, τα εκλεκτά κρασιά και η ατμόσφαιρα των ημερών δημιουργούν δύο από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της χρονιάς. Την Πρωτοχρονιά, το open bar και η ζωντανή μουσική προσφέρουν τον ιδανικό τρόπο για την υποδοχή του 2026, ενώ το καθιερωμένο Christmas Day Lunch παραμένει σταθερή και αγαπημένη παράδοση.

Για όσους αναζητούν μια πιο ήρεμη και αναζωογονητική χειμερινή διαμονή, το Columbia Beach Resort προσφέρει προνόμια όπως early check-in και late check-out όπου είναι διαθέσιμα, αναβάθμιση σουίτας, πρόσβαση στη θερμαινόμενη εσωτερική πισίνα και δυνατότητα πρωινού στη σουίτα.

Το Hébe Spa συμμετέχει στο εορταστικό κλίμα με δύο νέες θεραπείες για τον Δεκέμβριο. Το Warming Back of the Body Massage with Hot Stones προσφέρει βαθιά χαλάρωση, ενώ το Elemis Nourish Facial ανανεώνει και φωτίζει την επιδερμίδα με τριπλό καθαρισμό και αντιοξειδωτικά έλαια.

Με τον συνδυασμό ηρεμίας, ποιοτικής φιλοξενίας και πλούσιου γιορτινού προγράμματος, το Columbia Beach Resort αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να περάσουν τις γιορτές σε ένα περιβάλλον υψηλής αισθητικής δίπλα στη θάλασσα. Φέτος, το θέρετρο γίνεται συνώνυμο της μαγείας των Χριστουγέννων, εκεί όπου η κομψότητα συναντά τη ζεστασιά και κάθε μέρα αποκτά τον δικό της γιορτινό ρυθμό.

