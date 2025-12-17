Σάλος με τη Μις Φινλανδία στον διαγωνισμό Miss Universe - Έχασε τον τίτλο μετά από ρατσιστική χειρονομία

Η Sarah Dzafce, εκπρόσωπος της Φινλανδίας στον διαγωνισμό ομορφιάς Miss Universe που έγινε τον περασμένο μήνα στην Ταϊλάνδη, προκάλεσε κατακραυγή μετά από φωτογραφία στην οποία τραβάει τις άκρες των ματιών της.

Τη φωτογραφία συνόδευε λεζάντα που έγραφε «τρώγοντας με έναν Κινέζο».

Η χειρονομία αυτή θεωρείται προσβλητική για τους κατοίκους της ανατολικής Ασίας, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αντιδράσει στην Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και την Κίνα, ενώ επηρεάστηκε ακόμη και η εθνική αεροπορική εταιρεία της Φινλανδίας, η Finnair.

Ακόμη και ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας παρενέβη τη Δευτέρα, λέγοντας ότι τέτοιες χειρονομίες ήταν «απερίσκεπτες και ανόητες» και ότι η διαμάχη που ακολούθησε ήταν «επιζήμια» για τη χώρα.;

Έχασε τον τίτλο της η Μις Φινλανδία

Τελικά, η Dzafce έχασε τον τίτλο της Miss Finland. Η ίδια υποστήριξε ότι η χειρονομία ήταν αντίδραση σε πονοκέφαλο κατά τη διάρκεια δείπνου και ότι η προσβλητική λεζάντα προστέθηκε από φίλο της χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Ζήτησε συγγνώμη μέσω Instagram, εκφράζοντας λύπη για τη δυσφορία που προκάλεσε και τονίζοντας τον σεβασμό της προς όλους τους ανθρώπους. Παρ’ όλα αυτά, η συγγνώμη θεωρήθηκε από κάποιους ανεπαρκής, καθώς γράφτηκε στα φινλανδικά.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν δύο δεξιοί βουλευτές της Φινλανδίας, οι Juho Eerola και Kaisa Garedew, ανάρτησαν φωτογραφίες μιμούμενοι τη χειρονομία για να στηρίξουν τη Dzafce. Οι αναρτήσεις κατέβηκαν μετά από αντιδράσεις, ενώ ο Eerola ζήτησε συγγνώμη, υποστηρίζοντας ότι η Dzafce «τιμωρήθηκε δυσανάλογα σκληρά».

Ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Petteri Orpo, χαρακτήρισε τις ενέργειες «παιδαριώδεις» τονίζοντας ότι όλοι οι βουλευτές θα πρέπει να αποτελούν παράδειγμα σωστής συμπεριφοράς.

Η Finnair δήλωσε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Yle ότι η διαμάχη είχε επηρεάσει την εταιρεία και ότι υπήρξαν εκκλήσεις προς τους τουρίστες να μποϊκοτάρουν τη Φινλανδία. «Οι δηλώσεις ή οι αναρτήσεις που ανέφεραν ορισμένοι Φινλανδοί βουλευτές δεν αντιπροσωπεύουν τις αξίες της Finnair», έγραψε η αεροπορική εταιρεία στον λογαριασμό της στο Japanese X την Τρίτη.

Το φιάσκο έχει επίσης προσελκύσει την προσοχή στην Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και την Κίνα, μεταξύ άλλων χωρών της Ανατολικής Ασίας. Στο μεταξύ, Ιάπωνας που ζει στη Φινλανδία ξεκίνησε μια καμπάνια ζητώντας τη διεξαγωγή έρευνας για διακρίσεις κατά των Ασιατών, η οποία είχε συγκεντρώσει περισσότερες από 7.000 υπογραφές μέχρι το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με την εφημερίδα Asahi Shimbun. Η φινλανδική πρεσβεία στην Ιαπωνία δήλωσε ότι είχε λάβει «πολλές απόψεις και ερωτήσεις» σχετικά με τις προσπάθειες της Φινλανδίας να αντιμετωπίσει τον ρατσισμό.

Ο οργανισμός Miss Finland υπερασπίστηκε την απομάκρυνση της Dzafce, επισημαίνοντας ότι ο τίτλος απαιτεί σεβασμό προς όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως καταγωγής ή εμφάνισης. «Λυπούμαστε βαθιά για τη ζημιά που προκάλεσαν αυτά τα γεγονότα. Ειδικά στην ασιατική κοινότητα, αλλά και σε όλους όσους επηρεάστηκαν. Ο ρατσισμός δεν είναι ποτέ αποδεκτός σε καμία μορφή», έγραψε.

