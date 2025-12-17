Το ΔΣ της Warner Bros απέρριψε την πρόταση εξαγοράς της Paramount -«Πολλοί κίνδυνοι» από την προσφορά

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ανεπαρκής χρηματοδότηση ύψους 108,4 δισ. δολαρίων επικαλείται το διοικητικό συμβούλιο

Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros Discovery απορρίπτει την πρόταση εξαγοράς της Paramount.

Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros Discovery απέρριψε σήμερα την πρόταση εχθρικής εξαγοράς ύψους 108,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Paramount Skydance, δηλώνοντας ότι ο όμιλος τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών δεν παρείχε επαρκείς εγγυήσεις χρηματοδότησης.

Η Warner Bros απορρίπτει την πρόταση της Paramount

Σε επιστολή προς τους μετόχους το διοικητικό συμβούλιο της WBD τονίζει ότι η Paramount «παραπλανούσε διαρκώς» τους μετόχους της Warner Bros ότι η προσφορά μετρητών των 30 δολαρίων ανά μετοχή ήταν πλήρως εγγυημένη ή «υποστηριζόμενη» από την οικογένεια Έλισον, με επικεφαλής τον δισεκατομμυριούχο και διευθύνοντα σύμβουλο της Oracle Λάρι Έλισον.

«Δεν την έδωσε ποτέ», έγραψε το διοικητικό συμβούλιο αναφορικά με την εγγύηση της προσφοράς της Paramount, σημειώνοντας ότι η προσφορά ενέχει «πολλούς, σημαντικούς κινδύνους».

Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros υπογράμμισε επίσης ότι έκρινε την προσφορά της Paramount «κατώτερη» από τη συμφωνία συγχώνευσης με το Netflix.

Η προσφορά των 27,75 δολαρίων ανά μετοχή του γίγαντα του streaming για τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο της Warner Bros, τη βιβλιοθήκη της και την υπηρεσία streaming HBO Max είναι μια δεσμευτική συμφωνία που δεν απαιτεί χρηματοδότηση από ίδια κεφάλαια και έχει ισχυρές δεσμεύσεις χρέους, γράφει το διοικητικό συμβούλιο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

 

