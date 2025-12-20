Η πόλη όπου καταλήγουν οι χαμένες βαλίτσες όλου του κόσμου

Κάθε μέρα, χιλιάδες ταξιδιώτες έρχονται σε μια πόλη της Αλαμπάμα για να ψάξουν ανάμεσα σε χαμένες αποσκευές γεμάτες με ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς – από νυφικά μέχρι μεσαιωνικές πανοπλίες.

Αν χάσετε τη βαλίτσα σας σε μια πτήση, η αεροπορική εταιρεία είναι υποχρεωμένη να τη βρει και να σας την επιστρέψει ή να σας αποζημιώσει. Υπάρχουν όπως και αποσκευές που για διάφορους λόγους παραμένουν στα αζήτητα. Τα στοιχεία λένε ότι είναι λιγότερες από το 0,03%, αλλά όταν μιλάμε για δισεκατομμύρια βαλίτσες και χειραποσκευές που ταξιδεύουν καθημερινά, ο αριθμός είναι… τρομαχτικός. Οι αεροπορικές εταιρείες τις κρατούν για 90 μέρες σε αποθήκες, και από την 91η ημέρα μπορούν να τις ξεφορτωθούν. Στις ΗΠΑ, ένα μεγάλο μέρος αυτών των αποσκευών καταλήγει στο Σκότσμπορο της Αλαμπάμα και το Unclaimed Baggage: το μοναδικό κατάστημα λιανικής πώλησης χαμένων αποσκευών στη χώρα.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση έχει υπογράψει συμβάσεις για την αγορά αποσκευών όχι μόνο με όλες τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες των ΗΠΑ, αλλά και με εταιρείες υπεραστικών λεωφορείων, σιδηροδρομικές, μεταφοράς εμπορευμάτων, ενοικίασης αυτοκινήτων, καθώς και με ξενοδοχεία.

Το περιεχόμενο αυτών των αποσκευών, αν κριθεί ότι μπορεί να πωληθεί, ταξινομείται και τιμολογείται με έκπτωση έως και 80% από την λιανική τιμή, πριν γίνει μέρος των περισσότερων από 7.000 «νέων» αντικειμένων που προστίθενται καθημερινά στο τεράστιο κατάστημα των 4.645 τετραγωνικών μέτρων, αναφέρει το BBC News.





Κρεμάστρες με ρούχα – χωρισμένα ανά κατηγορία, μέγεθος και φύλο – εκτείνονται σε όλη την έκταση του καταστήματος. Μια πληθώρα από φορέματα, σορτς, κοστούμια, ζώνες, καπέλα, φούστες, κασκόλ, τζιν, παλτά, μπουφάν, αθλητικά ρούχα, μπλουζάκια και πιτζάμες άλλων ανθρώπων απλώνεται γύρω από προθήκες με δαχτυλίδια, κολιέ, βραχιόλια, σκουλαρίκια, ρολόγια, γυαλιά ηλίου, αρώματα και μανικετόκουμπα. Ο ημιώροφος είναι αφιερωμένος σε χαμένα τηλέφωνα, ακουστικά, φορτιστές, φορητές παιχνιδομηχανές, ηλεκτρονικούς αναγνώστες, τάμπλετ, λάπτοπ και φωτογραφικές μηχανές. Αλλού, τα ράφια είναι γεμάτα με αθλητικά παπούτσια, μοκασίνια, μπότες, γόβες, παντόφλες, σαγιονάρες και πάει λέγοντας…

Επίσης πολύς κόσμος ταξιδεύει με καλά ρούχα και αξεσουάρ, από ακριβές μάρκες. Γι’ αυτό στις κρεμάστρες, τα ράφια και τις προθήκες συναντά κανείς αντικείμενα Burberry, Rolex, Apple, Cartier, Louis Vuitton, Gucci, Bulgari κ.ά.

Από το φορτηγάκι στο λαϊκό προσκύνημα

Όλα ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 1970, όταν ο Ντόιλ Όουενς δανείστηκε 300 δολάρια και ένα pick-up της Chevrolet και οδήγησε από το Σκότσμπορο στη Ουάσινγκτον για να αγοράσει τις πρώτες του 110 βαλίτσες από την εταιρεία λεωφορείων Continental Trailways. Ο Όυενς, που έφυγε από τη ζωή το 2016, έδωσε την επιχείρηση στον γιο του, Μπράιαν, το 1995 και την ίδια χρονιά η Όπρα Γουίνφρι έκανε αφιέρωμα στο Unclaimed Baggage στην εκπομπή της, παρουσιάζοντάς το ως το «καλύτερα φυλαγμένο μυστικό του shopping».

Ε, μετά από αυτό, δεν ήταν πια μυστικό. Σήμερα πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι κάθε χρόνο ταξιδεύουν από όλες τις ΗΠΑ για να ψωνίσουν στο Unclaimed Baggage και ο Οργανισμός Τουρισμού της Αλαμπάμα το περιλαμβάνει στη λίστα με τα αξιοθέατα της πολιτείας. «Ποτέ δεν ξέρεις τι θα βρεις», είναι το μότο του καταστήματος.

Και μουσείο με σπάνια ευρήματα

Το 2023 άνοιξε το Unclaimed Baggage Museum, το οποίο εκθέτει περισσότερα από 100 αντικείμενα, τα πιο ξεχωριστά που έχουν ανακαλυφθεί όλα αυτά τα χρόνια. Μεταξύ αυτών: μια μπάλα μπάσκετ υπογεγραμμένη από τον Μάικλ Τζόρνταν, συρρικνωμένα κεφάλια φυλών του Αμαζονίου, μια αιγυπτιακή ταφική μάσκα 3.500 ετών και μια μεσαιωνική πανοπλία. Με τα χρόνια, οι υπάλληλοι έχουν ξεπακετάρει από τις βαλίτσες που καταφθάνουν ένα σμαράγδι 40 καρατίων κρυμμένο σε μια κάλτσα (πουλήθηκε για 14.000 δολάρια), ένα πλατινένιο Rolex αξίας 64.000 δολαρίων (πουλήθηκε για 32.000 δολάρια) και έναν ζωντανό κροταλία (δεν πουλήθηκε).

