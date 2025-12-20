Ο Δράκουλας αποκτά το δικό του θεματικό πάρκο: 40 ατραξιόν και σόου με drones (φωτος)

Ο Δράκουλας αποκτά το δικό του θεματικό πάρκο: 40 ατραξιόν και σόου με drones

Ο Δράκουλας, ο θρυλικός βρικόλακας του Bram Stoker, έχει στοιχειώσει τη φαντασία του κοινού για περισσότερα από έναν αιώνα, μέσα από μυθιστορήματα, ταινίες και σειρές.

Τώρα, η Ρουμανία ετοιμάζεται να τον μετατρέψει σε ζωντανή εμπειρία με το άνοιγμα του πρώτου θεματικού πάρκου στον κόσμο αφιερωμένου αποκλειστικά στον διάσημο βρικόλακα.

Ένα έργο-μαμούθ κοντά στο Βουκουρέστι

Το Dracula Land είναι ένα ψυχαγωγικό έργο ύψους 1 δισ. ευρώ, που θα ανοίξει λίγο έξω από το Βουκουρέστι. Το πάρκο θα εκτείνεται σε 780.000 τετραγωνικά μέτρα και θα περιλαμβάνει έξι θεματικούς κόσμους, περισσότερα από 40 αξιοθέατα και τεχνολογία αιχμής. Η έναρξη λειτουργίας του αναμένεται μεταξύ 2026 και 2027, αν και η ακριβής ημερομηνία δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Έξι θεματικοί κόσμοι και το κάστρο του Δράκουλα

Η είσοδος θα γίνεται από το Moonlit District, όπου οι επισκέπτες θα συναντούν τον Σιδηρόδρομο της Τρανσυλβανίας, ένα διπλό καρουζέλ, προβολές με drones και την «Hollywood Vampires Immersive Exhibition». Άλλες ενότητες θα περιλαμβάνουν το Family Kingdom – Mythical Creatures from Around the World, με κινηματογραφική εμπειρία 4D και χώρο παιχνιδιού για μικρά παιδιά, καθώς και θεματικές περιοχές εμπνευσμένες από την Τρανσυλβανία, τη Νέα Ορλεάνη και το Λονδίνο.

Το αποκορύφωμα του πάρκου θα είναι το κάστρο του Δράκουλα, με τρενάκι του τρόμου, λαβύρινθο, διαδραστική έκθεση, τεχνητή λίμνη και μια γρήγορη διαδρομή μέσα από τις κατακόμβες.

Πολυλειτουργική αρένα και ESports

Στο κέντρο του πάρκου θα βρίσκεται μια μεγάλη αρένα με εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια και χώρους ψυχαγωγίας σε πολλαπλά επίπεδα, καθώς και μια εντυπωσιακή βεράντα με θέα. Εκεί θα μπορούν να φιλοξενηθούν φεστιβάλ, συναυλίες, αγώνες βόλεϊ, παγοδρομία και διοργανώσεις MMA. Επιπλέον, θα στεγαστεί ένας υπερσύγχρονος χώρος ESports, σε συνεργασία με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ESports, με τεχνολογία αιχμής και εγκαταστάσεις παγκόσμιας κλάσης.

Οικονομικός αντίκτυπος και εθνικό σύμβολο

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το Dracula Land θα δημιουργήσει περισσότερες από 5.000 θέσεις εργασίας στον τουρισμό, την τεχνολογία και τις υπηρεσίες, ενώ αναμένεται να προσελκύει περίπου τρία εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως στην πρώτη φάση λειτουργίας του.

Το έργο δημιουργήθηκε από τον Chris Lange, πρώην δημιουργικό διευθυντή του Europa-Park, και θεωρείται μία από τις σημαντικότερες αναπτύξεις θεματικών πάρκων στην Ευρώπη. Ο ιδρυτής του Dracula Land, Dragoș Dobrescu, δήλωσε ότι το πάρκο «συγκεντρώνει όλα όσα έμαθα στην κτηματαγορά: πειθαρχία, αυστηρότητα, όραμα και την ικανότητα να κρατάς ενωμένες πολύπλοκες ομάδες με διαφορετικές ειδικότητες. Αλλά, πιο σημαντικό, προσθέτει μια ιστορία που δίνει νόημα σε κάθε τετραγωνικό μέτρο που χτίζεται. Για μένα, το Dracula Land είναι ένα εθνικό έργο – ένα σύμβολο ότι η Ρουμανία μπορεί και πρέπει να δημιουργεί ορόσημα, όχι απλώς κτίρια».

Ο Vlad Marinescu, πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας ESports, πρόσθεσε ότι το πάρκο «μετατρέπει αυτή την παγκόσμια αναγνώριση σε μια δομημένη, υψηλής ποιότητας ατραξιόν που θα αναδείξει την κληρονομιά της Ρουμανίας με αξιοπρέπεια και δημιουργικότητα. Δεν μιλάμε απλώς για ένα θεματικό πάρκο, αλλά για ένα πολιτιστικό κεφάλαιο που θα ενισχύσει τη θέση της Ρουμανίας στον παγκόσμιο χάρτη τουρισμού και θα λειτουργήσει ως μακροπρόθεσμη οικονομική μηχανή».

