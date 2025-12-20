Εντυπωσιακό το χριστουγεννιάτικο σκηνικό στο Σαν Φρανσίσκο: Αστραφτερές σκεπές και φωτισμένες γειτονιές (φωτος)

Μπαράζ Αμερικανικών επιδρομών εναντίον του ISIS στη Συρία – «Βαριά αντίποινα», «Πλήττουμε πολύ δυνατά οχυρά του ΙΚ» λέει ο Τραμπ

Περισσότερα από 220 υπερσύγχρονα φωτιστικά LED φωτίζουν το εξωτερικό του δημαρχείου τις ημέρες των Χριστουγέννων και οι προβολές εικόνων συνοδεύονται από μουσική.

Αστραφτερές σκεπές, λαμπερά τελεφερίκ και φωτισμένες γειτονιές συνθέτουν το χριστουγεννιάτικο σκηνικό στο Σαν Φρανσίσκο.

Σε γιγάντιο εικογραφημένο βιβλίο μετατρέπεται κάθε απόγευμα το δημαρχείο της πόλης, καθώς κινούμενες ψηφιακές εικόνες προβάλλονται στις δύο προσόψεις του.

Εκτός από τα χριστουγεννιάτικα δέντρα έξω από το δημαρχείο και σε κεντρικές πλατείες, φωτίζεται και το επίσημο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Σαν Φρανσίσκο, γνωστό ως "Θείος Τζον", ύψους 30 μέτρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

