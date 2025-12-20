Πόσοι στο εδώλιο το 2026;

Για άλλο ένα σκάνδαλο ολοκληρώθηκε χθες το πόρισμα από την Αρχή Kατά της Διαφθοράς. Ακόμη ένας φάκελος στη Νομική Υπηρεσία η οποία με τον καλημέρα του νέου χρόνου θα κληθεί να λάβει αποφάσεις για τα επόμενα βήματα όχι μόνο για την υπόθεση της Τριμίκλινης αλλά και τις υπόλοιπες σοβαρές υποθέσεις στις οποίες αναμένονται νεότερα. Το ερώτημα πλέον είναι εντός του 2026 πόσοι εκ των προσώπων που φέρονται τα εμπλέκονται θα βρεθούν στο εδώλιο του κατηγορουμένου; Όπως μαθαίνουμε για κάποιους, οι υποθέσεις είναι καλά δεμένες και δεν υπάρχει περιθώριο να βρεθούν εκτός κατηγορητηρίων. Για να δούμε…

ΠΥΡ