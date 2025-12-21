Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Είμαι καλά και είμαι πίσω»: Η Έλενα Παπαρίζου επέστρεψε στο Voice μετά τη νοσηλεία της

Τι είπε για την περιπέτεια με την υγεία της.

Η Έλενα Παπαρίζου επέστρεψε τηλεοπτικά μετά το πρόβλημα που αντιμετώπισε με την υγεία της.

Μερικές ημέρες μετά το εξιτήριο, η Έλενα Παπαρίζου επέστρεψε στο «Voice».

Αφού την υποδέχθηκε στο πλατό, ο Γιώργος Καπουτζίδης της είπε: «Μία λέξη θα πω, σιδερένια», με την τραγουδίστρια και κριτή του μουσικού διαγωνισμού να απαντά: «Ευχαριστώ, είμαι καλά και είμαι πίσω. Οφείλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον αγαπημένο μου φίλο, τον Κωστή Μαραβέγια. Κωστή μου, σ’ αγαπώ πάρα πολύ και σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ».

Ο Κωστής Μαραβέγιας αντικατέστησε την Έλενα Παπαρίζου στο «Voice», όσο βρισκόταν στο νοσοκομείο.

«Όπως και σένα, Γιώργο για άλλη μια φορά και εσένα, Πάνο. Ήταν λίγο δύσκολη αυτή η περίοδος αλλά οφείλω να πω, επίσης, στους γιατρούς μου και στους νοσηλευτές ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σε όλους τους γιατρούς που συνεχίζουν και με παρακολουθούν γιατί έχουμε λίγο δρομάκι ακόμα αλλά είμαι καλά και είμαι εδώ», πρόσθεσε η Έλενα Παπαρίζου στην έναρξη του The Voice.

Πηγή: lifo.gr

